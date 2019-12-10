全球首次：天猫精灵获国际音频工程学会听音认证

12月10日上午消息，日前，国际音频工程学会（Audio Engineering Society，简称AES）9位“金耳朵”听音师为天猫精灵打出音质全优的评价，这也是全球首个在音质领域获得国际专业机构听音认证的智能音箱产品。

▲天猫精灵AES听音认证证书

据介绍，本次天猫精灵送评的两款产品分别为无屏音箱“IN糖”和带屏产品“CCL”，两款产品在AES组织的主观听音测评中，同时获得了官方听音认证。其中IN糖获得了语言类测评全优的成绩，CCL则在器乐类测评中获得全优。此前，全球专业音响品牌哈曼也参加过同等级测评，语音类和器乐类分别获得6优、1良和4优、3良。

国际音频工程学会是全球唯一个音频技术的专业团体，在世界范围内引领着专业音频工程的标准和方向。AES在全球范围内认证的听音师也被业界称为“金耳朵”。

本次参与测评的“金耳朵”有著名音频教材《听音评价师手册》主编王泽祥教授、音频编码专家北京大学曲天书教授、国际奥委会转播音频顾问王树森教授等9位业界顶级专家。

阿里人工智能实验室终端产品总经理茹忆介绍，“天猫精灵仅声学团队，就引进了通过飞利浦和哈曼认证的5位‘金耳朵’，在硬件方面，我们也是国内首个建立了专业声学消音室、混响室的互联网公司。”