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199元！天猫精灵IN糖智能音箱正式发布，冲鸭白、新潮红、天真蓝三款可选

2019-9-25 15:47:41来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月25日消息 今天，阿里巴巴人工智能实验室正式发布了天猫精灵IN糖智能音箱，这款智能音箱售价199元，9月27日上午10点正式开售。

此次阿里巴巴人工智能实验室推出的天猫精灵IN糖智能音箱共有三款颜色供用户选择，分别是新潮红、冲鸭白和天真蓝。

天猫精灵IN糖内嵌LED指示灯，可以显示不同的情景模式。同时还支持IoT设备智能互联以及丰富的产品库。

天猫精灵IN糖将在9月27日上午10点正式开售，售价199元。

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关键词：天猫精灵天猫精灵IN糖

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