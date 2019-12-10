水滴陶然谈P病历发可发筹款文章：钓鱼式碰瓷不可取

12月10日午间消息，针对提交假病历可以发起水滴筹筹款的文章，水滴公司合伙人兼大公关业务负责人陶然在朋友圈转发水滴公司声明，称类似文章为“钓鱼式碰瓷”，“殊不可取”。

陶然称，类似提交假病历就可以发起筹款申请，而后给水滴扣审核不严的“钓鱼”事件文章每年都会有几次，今后也不会少，并称这些文章是为获取关注和流量，将其类比朋友圈圈移花接木忽悠老年人的《马上删除不看亏大了！》之类谣言。

针对类似文章，稍早时候水滴方面发布声明称，对于仅仅提交了基础信息而没有通过后续层层审核的筹款，既无法筹集到所需资金，也无法最终完成提现，筹款也会原路退还给赠与人。

同时，针对通过制作、购买虚假材料骗取网络同情、消耗社会资源和爱心的不当行为，水滴筹表示，会采取包括法律手段在内的多种手段应对。

自地推事件以来，水滴筹等类似平台的筹款审核问题再次引起大众关注。而早先，类似审核不严的问题也曾引起热议。

今年五月，新京报调查发现，众筹背后有代写经历、虚假病历等黑色产业。记者花290元就买到虚假疾病诊断书、检查报告等材料，用假材料在水滴筹、轻松筹发起众筹，很快通过审核。

当时水滴筹方面回应与今日类似，称相关病情证明材料通过平台初步审核，但未通过求助人社交网络监督验证及提现公示验证等，无法完成提现。而水滴筹创始人沈鹏称，筹款审核仍有改进空间，将继续努力。