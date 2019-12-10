内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》12月10日正式发售：299元

2019/12/10 14:51:18来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月10日消息 据腾讯NintendoSwitch消息，《新超级马力欧兄弟U豪华版》于2019年12月10日正式发售，官方建议零售价299元，官方提供Nintendo e商店数字版和游戏兑换卡购买。本游戏体验版已预装在国行Nintendo Switch™，提供免费试玩，实体游戏卡带将会在明年春节前后发售。

《新超级马力欧兄弟U豪华版》是2D超级马力欧横版卷轴动作游戏，拥有多种新奇的能力强化，可靠有趣的伙伴，新手也能轻松上手的角色，并支持最多4人一起游玩，快与伙伴分享Joy-Con™，在丰富多彩的世界中展开冒险吧！

游戏里你会遇到熟悉的角色和敌人，经典的道具和关卡设计，控制马力欧进行奔跑、跳跃和踩踏，在全新的画面呈现下，重温美好的游戏回忆。

在不同关卡里，你可以通过多种新奇的道具，变身后拥有特殊能力：可以在空中滑翔和二次跳跃的“飞鼠马力欧”，通过投掷火球来攻击的“火焰马力欧”，用冰球冻结敌人、用肚子滑行来攻击的“企鹅马力欧”等等，还会遇到可靠的耀西伙伴，帮你攻克难关。

游戏的故事模式包括《新超级马力欧兄弟U》和《新超级路易吉U》共164个关卡。为了救出桃花公主，马力欧一行需要前往被酷霸王占领的桃花公主城堡，在平原、沙漠、雪山、海里、天空的多彩关卡中，展开冒险。在《新超级路易吉U》中，关卡难度更高，限时更短，角色跳跃能力更强但也更易打滑，非常适合喜欢挑战的玩家。

除了故事模式外，游戏还有多种有趣的玩法等你来挑战。比如在限制时间内通关、完成连续踩踏等挑战的“课题模式”，通过获取金币来加快画面推移的“加倍模式”，以及玩家互为对手、争夺金币的“金币对战”。在“金币对战”中，还可以自定义设置金币位置，创造独一无二的原创对战关卡。

在游戏中，共有“马力欧”、“路易吉”、“奇诺比奥”、“偷天兔”和“奇诺比珂”5个角色供你选择，其中“奇诺比珂”与“偷天兔”非常适合新手游玩。“偷天兔”碰到敌人或者尖刺也不会受伤，而“奇诺比珂”在获得超级王冠后，可变身成“奇诺比桃公主”，拥有“二段跳”、“空中滑行”、“掉到坑里也不容易失败”的特殊能力，不论你是动作游戏的新手，还是马力欧系列的老手，都可以轻松游玩。

本游戏支持Nintendo Switch的3种游戏模式。既可以在电视机前与家人、朋友游玩，分享Joy-Con，分享乐趣，也可以带着它在外面玩，最多可以支持4位玩家本地联机。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：腾讯Switch

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有