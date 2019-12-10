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坚果手机双12活动开启，2599元起，送足迹保护套

2019/12/10 17:35:27来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月10日消息 双12购物狂欢节将至，从12月11日0点起坚果手机双12活动正式开启。坚果Pro 3 8GB+128GB黑色版本在京东双12期间降价300元，原价2899元到手价2599元，更可享三期免息优惠。用户双12期间购买坚果Pro 3有机会获赠限量足迹保护套，还可参与以旧换新、评价晒单赢好礼等活动。

除了锤子商城和坚果手机京东自营旗舰店外，用户还可登录锤子天猫旗舰店选购坚果Pro 3，8GB+128GB黑色版本在天猫双12期间同样降价300元，原价2899元到手价2599元并享三期免息。前500名付款的用户同样有机会获赠足迹手机壳，前800名晒单加赠耳机。

除了坚果Pro 3外，坚果颈挂式蓝牙耳机（薄荷绿)也在双12期间新品上市参与限量抢购活动，其他手机周边配件均有优惠：10000mAh移动电源限时直降30元，到手价99元。18 W快充充电器加彩虹数据线限时组合套装，仅售39元。

配置方面，坚果Pro 3采用6.39英寸FHD+广色域全面屏，搭载最新一代屏下指纹技术；搭载高通骁龙855 Plus处理器，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储（128GB为UFS 2.1存储）。

系统方面，坚果Pro 3搭载Smartisan OS 7.0。Smartisan OS 7.0带来了322项基础体验升级，加入了抬手亮屏、点击唤醒、全面屏手势、DC调光、双WIFI软路由、多任务卡片等功能。此外，坚果手机还加入了统一推送联盟。坚果Pro 3、坚果手机存量机型及后续新产品都将支持统一推送标准。

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关键词：坚果Pro 3

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