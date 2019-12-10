快手直播生态报告：直播日活超1亿，56%主播是90后

网易科技讯12月10日消息 快手大数据研究院发布《2019快手直播生态报告》，报告显示，快手直播日活用户数已经突破1亿，56%的主播是90后。

其中，快手游戏类直播日活，超过5100万，据悉，今年快手直播游戏总决赛首日在线观看人数突破2500万，总观赛人数达7400万。

在快手直播“吸金”吸金方面，报告指出，时尚直播的四大内容分别是护肤、美妆、美发、美甲，它们的主播数量和总评论数最多，总收礼金额也最多；辽宁主播收到的礼物总额是全国平均水平的2.5倍，主播日均收到的礼物数是全国平均水平的2倍；上海主播收到的平均礼物单价是全国平均水平的1.7倍。

今年70周年国庆的阅兵仪式上，快手和央视新闻联合推出“1+6”多链路直播间，直播70小时特别节目，观看总人数突破10亿，同时在线人数峰值达600万。此外，全国性和区域媒体也通过快手直播为受众带来全方位的资讯获取体验，民生新闻、地区特色活动全部都有。

快手直播上还有大量非遗内容，唢呐、戏曲、面塑、锔艺、糖画、潮汕英歌等传统艺术重新获得人们的欢迎；快手音乐主播超过100万，每日音乐直播场次大于20万场，此外，报告中还盘点了快手直播术语，如偷塔、守塔、挂榜、甩榜、秒榜、定榜、甩人，堪称资深直播玩家必备；报告中也提到，快手直播已开放加入公会。