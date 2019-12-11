科学家提出疯狂想法：太阳当放大镜搜寻外星生命

北京时间12月11日消息，据美国生活科学网站报道，如果人类能够在太空中进行精细的操作，太阳或许有一天能够揭晓遥远行星上是否隐藏着生命形式，目前科学家提出了一个疯狂想法——将太阳作为“放大镜”，搜寻潜在的地外生命。

如果把太阳作为引力透镜，将成为潜在发现地外生命的重要线索，天体生物学家正在积极寻找地球以外的生命信号，如果在地外星球上发现生命信号则可以推断其最有可能是地外生命引起的，然而科学家通常擅长假设推理，很容易将无生命特征识别为生命迹象，这意味着在遥远星球上发现的“生命特征”并不能保证发现了地外生命。

因此，科学家希望采用其他技术来锁定生物特征丰富的行星，以确保勘测地外生命的真实性，在近期召开的国际宇航大会上，美国麻省理工学院天文学家萨拉·西格尔（Sara Seager）在“生命的宇宙之旅”研讨会议上表示：“我们希望找到一种方法，让我们更接近潜在生命形式的地外星球，我们正在努力验证地球人类是否是宇宙中唯一的智慧文明，然而当前我们确实很难实现这一点。”

西格尔提到了解决该难题的一种可能性方法，设计可以用激光束推进的微型卫星实现星际旅行，同时，他提出一个更疯狂想法——将太阳作为引力透镜。

目前科学家提出用太阳作为放大镜搜寻潜在生命形式的地外星球，或许未来不久我们就能发现神秘的外星生命。

引力透镜，实际上与凸透镜的工作原理十分相似，不过是在宇宙的尺度上进行观测。引力透镜效应是由阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论所预言的一种现象，在一些大质量天体附近，时空会发生畸变，使光线在大质量天体附近发生弯曲，导致光线沿弯曲空间的短程线传播，最终观测者可以看见在空间上被大质量天体所遮挡的光源，简单而言，引力透镜效应就是当光在星系、星系团及黑洞等具有巨大引力的天体附近经过时，会像通过凸透镜一样发生弯曲，然后我们就可以看到这些原本被遮挡的天体或者星系。随后根据变化了的光线在光谱外波段呈现的不规则程度，可以推算发光天体或者星系的年龄和距离，还可能发现潜在生命形式的星球。

天文学家拥有很多使用星系作为引力透镜的经验做法，该技术取决于三个天体（观测者、遮挡物、发光源）的精确排列，首先，勘测仪器放置在地球上或者地球轨道周围，将地球作为选定的第一个天体（观测者）；其次，选定一个大型星系或者星系团，作为第二个天体（遮挡物），它具有一定质量，其引力可以扭曲光线路径；最后，遥远的地外星球作为第三个天体（发光源），是天文学家希望详细观察的目标天体。当天文学家将大型星系作为引力透镜，校正瞄准这些天体时，能够获得勘测目标天体的清晰图像。

基于相同的基本原理，科学家可以将太阳作为放大镜，尽管它与星系作为引力透镜不一样，但这是一项研究创举，是一个需要从不可思议的旅程开始的壮举，西格尔说：“我们不知道能否做到这一点，我们需要发射一颗探测器环绕太阳弹射，加速抵达距离太阳500个天文单位（1个天文单位是指地球和月球之间的距离），相比之下，1977年发射的‘旅行者1号’飞船是目前距离地球最远的探测器，但它距离太阳仅有150个天文单位。”

此外，距离并非唯一的挑战难题，引力透镜的校准仍存在一定难度，必须保证三个天体（难测者、遮挡物、发光源）的精确排列才有可能观测到潜在生命形式的地外星球。但在寻找外星生命这个开放性探索中，每一种潜在的创新技术和大胆假想，都有助于提高解开这一宇宙谜团的可能性。