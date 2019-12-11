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魅族将于13号公布相机相关技术，与魅族17有关

2019/12/11 10:47:30来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月11日消息 近日，魅族开始预热一项与相机有关的技术，这项技术的代号为OMA，官方还曾表示有“一按成诗”的功效。

魅族表示这项OMA技术将于12月13日进行解答，根据官方的说法这项功能可以帮你拍出好照片。

在评论中，魅族科技还表示与魅族17有一定的关系，由此可猜测该技术有可能会在魅族17上进行首发。

根据之前的报道，魅族科技官方曾在微博表示，魅族17手机将首批搭载高通骁龙865处理器，将于2020年春季正式发布。

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关键词：魅族相机魅族17

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