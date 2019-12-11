重返月球要花多少钱？NASA：一颗火箭可能要百亿

12月11日消息，据外媒报道，美国宇航局(NASA)始终在致力于研发巨大的运载火箭SLS，以期将宇航员重新送上月球。经过10年努力，这款火箭终于组装好，并准备进行测试。

NASA局长吉姆·布里登斯汀(Jim Bridenstine)日前透露了他对SLS每次发射成本的最新预估：批量订购每枚火箭价值8亿美元(56亿元人民币)，如果NASA只购买一枚执行发射任务，则要花16亿美元(113亿元人民币)。

布里登斯汀指出，这只是个估计数字，因为NASA“需要与其主要承包商波音公司坐下来，协商最佳解决方案，以获得火箭数量和每枚火箭成本的最佳组合”。波音拒绝就这些谈判置评，并将问题转回给NASA。

SLS有望成为有史以来最强大的火箭，能够产生比50年前为阿波罗任务提供动力的土星五号(Saturn V)火箭高出20%的推力。但是这个项目充满了争议，因为波音花在建造火箭上的时间和金钱比最初承诺的要多得多。

批评人士长期指出，SpaceX和联合发射联盟公司(ULA)制造的商业火箭，价格远比SLS低得多，同时也可以胜任SLS的许多任务。例如，SpaceX的猎鹰重型火箭(Falcon Heavy)每次发射成本约为9000万美元，其提供的推力仅略低于SLS。ULA的火箭Delta IV Heavy成本约为3亿美元。

但布里登斯汀和多位联邦立法者坚定地为开发SLS辩护。他们指出，这些商业火箭没有SLS那么强大，目前也都不具备载人飞行资格。SLS可以运送载人飞船猎户座（Orion）和大量货物前往月球。因此，SLS对于美国在2024年实现重返月球的目标至关重要。

航天产业分析公司Astralytical创始人劳拉·福奇克(Laura Forczyk)指出，布里登斯汀之所以分享SLS单次发射的预估成本，可能是想缓解议员们看到此前白宫估算数字的冲击，白宫预计SLS单次发射成本可能超过20多亿美元。

但福奇克认为，NASA希望以8亿美元的价格购买SLS火箭是不现实的。她说：“NASA从哪里弄到钱来批量订购SLS，以进行10到12次发射?NASA现在正努力筹集资金来实现重返月球的目标。”

她承认：“土星五号在上个世纪发射了13次，但当时我们处于冷战时期，由于地缘政治动机，NASA的预算要高得多，如今国会没有向NASA提供80亿到96亿美元来批量购买火箭的意愿。”

布里登斯汀没有说NASA实际上是否需要10枚或更多SLS火箭。重返月球计划将需要三枚火箭，其中两枚用于试飞，另一枚用于2024年登月，“之后可能会需要更多”。

NASA也经常谈到SLS对于太阳系探测任务的用处。但批评人士说，这些任务可以通过更便宜的商业火箭来完成。例如，Europa Clipper将研究木星的卫星，计划在2025年通过SLS火箭发射。但白宫已要求国会改用商业火箭，称这可以节约15亿美元成本。

波音于2012年签约建造SLS主要部件，预计火箭将于2017年12月开始飞行。现在比计划晚了两年多，为了开发和建造前两枚火箭，美国国会已经拨款146亿美元，远远超过最初的预测。今年早些时候，布里登斯廷曾公开威胁要放弃SLS火箭，之后波音公司承诺让该项目重回正轨。