OPPO公布真无线耳机：半入耳设计，黑白粉三色

IT之家12月11日消息 刚刚，OPPO在微博宣布将在12月26日推出一款真无线耳机Enco Free，采用黑白粉三色。

OPPO Enco Free采用了半入耳设计，还可通过耳帽变成浅入耳。

据悉，在今年9月份，OPPO还推出了一款 Enco Q1无线降噪耳机，采用颈挂式设计，拥有ANC双重主动降噪技术，单个耳机有前馈和反馈两颗降噪麦克风，同时配备11.8mm的复合振膜高解析大动圈单元，售价599元。