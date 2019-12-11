OPPO公布真无线耳机：半入耳设计，黑白粉三色

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家12月11日消息 刚刚，OPPO在微博宣布将在12月26日推出一款真无线耳机Enco Free，采用黑白粉三色。
OPPO Enco Free采用了半入耳设计，还可通过耳帽变成浅入耳。
据悉，在今年9月份，OPPO还推出了一款 Enco Q1无线降噪耳机，采用颈挂式设计，拥有ANC双重主动降噪技术，单个耳机有前馈和反馈两颗降噪麦克风，同时配备11.8mm的复合振膜高解析大动圈单元，售价599元。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有