强者更强，科技繁荣让5座美国城市高薪工作越来越多

12月11日消息，据外媒报道，布鲁金斯学会和智库信息技术与创新基金会发布最新报告显示，尽管硅谷和几个美国沿海科技城市存在住房成本激增、交通混乱、基础设施老旧等问题，但它们作为“科技之都”的地位依然难以被撼动，正吞噬比以往更多的高薪科技工作岗位，使得有钱人变得更加富有。

研究人员对研发支出最高和从业人员获得STEM学位比例最高的13个科技相关行业调查发现，在2005至2017年间，圣何塞、旧金山、西雅图、圣地亚哥和波士顿这五个大都市区不仅增加了大量高薪科技岗位，而且这些城市在上述行业中也越来越占主导地位。

其中加州旧金山-奥克兰-海沃德新增高薪科技岗位77192个，增幅2%居于首位。其次为华盛顿州西雅图-塔科马-贝尔维尤（增56394个）、加州圣何塞-桑尼维尔-圣克拉拉（增52288个）、马萨诸塞州波士顿-剑桥-牛顿（增26066个）以及加州圣地亚哥-卡尔斯巴德（增19949个）。

布鲁金斯学会高级研究员、该报告合著者马克·穆罗(Mark Muro)表示，他们的目标是显示研究密集型行业的重心在向哪里转移，但结果表明并没有太大变化。最令人惊讶的可能是就业差距正在扩大。穆罗说：“我们看到一种至少持续了20年的趋势正在加强：创新中心的地位更加巩固，有钱人变得更加富有。”

加州大学伯克利分校经济学家恩里科·莫雷蒂(Enrico Moretti)指出，这在某种程度上是由于企业需求的变化所致。高科技产业越来越接近更多从事高科技工作的人，企业也更多聚集在投资中心周围。在这些地方，熟练工人更愿意留下来，在不同的工作之间跳来跳去，并保持更紧密联系。这也会在个人层面上发挥作用，比如科学家在这些创新中心的生产力要高得多。

莫雷蒂说，创新公司聚集在一起的趋势现在已显露端倪。对人的日益关注也意味着，企业最终对许多人哀叹的基础设施问题不再那么敏感。这使得政府政策干预更难进行，也更难将高薪行业转移到其他地方。在经济陷入困境的地方，或现有的科技人才很少的地方，从头开始建立创新中心面临着诸多挑战。