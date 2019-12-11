汽车车载触摸屏满意度达到新低：文本输入很鸡肋，指纹易弄脏

随着触屏变得越来越普及，在汽车和其他设备（例如移动设备和家用设备）之间，这些功能在性能上的感知差异也越来越大。Strategy Analytics车载用户体验（IVX）团队近期发布了最新研究报告调查了车主对其车载触摸屏的满意度。

由于糟糕的用户体验和延长的生产周期而长期受阻，因此车载用户和购买者认为车载触屏落后于车外触摸屏提供的体验。因此，消费者满意度在中国和欧洲持续下滑，同时在美国达到历史最低点。

Strategy Analytics通过网络问卷调查了美国，西欧和中国的消费者，主要报告发现包括：

文本输入鸡肋和指纹弄脏屏幕是所有车主的普遍抱怨。

由于触屏在美国已达到市场饱和，因此消费者对车载屏幕的满意度明显下降。

但是，触屏在西欧（与美国相比）的许多汽车车型中仍然是相对较新的现象，因此在车主的脑海中触屏的局限性并不那么明显。

触屏在中国总体满意度连续第五年下降，这表明汽车消费者对车载用户体验的需求与消费电子领域其他地方的用户体验相对比之下，不满情绪越来越高。

Strategy Analytics高级分析师评论说：“指纹污迹的部分问题在于车载触屏的安装角度-它们使每个指纹越来越清晰。”

“指纹污渍是所有基于触屏的消费电子产品中的一个问题。但是，在大多数规格中，尤其是在移动设备中，消费者可以轻松调整视角。固定式车载屏幕并非总是如此。”

Strategy Analytics 表示：“尽管车主最常抱怨其屏幕的硬件质量，但这并不是唯一的因素。座舱布局和UI设计在缓解车载触摸屏的某些问题上可以发挥重要作用。”