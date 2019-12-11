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3199元起，华为nova6系列明日正式开售：麒麟990+40W快充

2019/12/11 15:17:26来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月11日消息 月初，华为nova6手机正式发布。华为nova6 8GB+128GB版本售价3199元，华为nova6 5G的8GB+128GB版本售价3799元，8GB+256GB版本售价4199元，将于12月12日10:08正式开售。

华为nova6 5G采用双膜双镀工艺与14层纳米级镀层，配备6.57英寸2400×1080分辨率双摄极点全面屏，采用3D四曲面玻璃机身，搭配指纹键电源键二合一设计，搭载2.4mm超窄指纹模组，拥有普罗旺斯、苏音蓝、亮黑色和密语红·星耀版四种配色。

华为nova6 5G搭载麒麟990处理器与巴龙5000，支持5G NSA和SA双模，内置4200mAh电池，支持40W有线快充，通过德国莱茵安全快充认证，采用13层散热系统与双热管设计。

前置相机方面，华为nova6 5G是华为首款前置超广角双摄手机，采用3200万自动对焦镜头（IMX616）与105°超广角镜头，支持人像超级夜景2.0、前置4K高清视频录制、前置视频自动对焦。

华为nova6 5G搭载华为旗舰级超感光影像系统，拥有4000万超感光主摄、超级夜景、AI超清模式、30倍超长变焦、120°超广角摄影等功能，支持后置EIS智能视频防抖、后置专业延时摄影与4K高清分辨率，可根据不同场景手动设置拍摄间隔和时长。

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