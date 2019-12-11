滴滴启动元旦春节安全保障工作

网易科技讯12月11日消息，滴滴于2019年12月10日启动部署双节安全保障工作，滴滴出行CEO、安全管理委员会主任程维在启动部署会上表示，越是重大节日，安全弦越不能松。

滴滴出行安委会组织成立双节安全工作指挥部，安委会主任程维任总指挥，安委会副主任柳青任副总指挥。滴滴网约车、顺风车、客服等业务部均成立了“春运安全生产保障工作领导小组”。春运开始前，滴滴将积极配合公安部、交通运输部等主管部门，针对各地区、各业务线元旦春运假期出行特点，部署安全保障计划，全面开展隐患排查，全力预防安全重特大事故发生。

春运期间，各业务负责人、区域负责人、客服团队、应急处置人员实行7x24小时轮岗值班制度，全力保障高效应答，并妥善处置各类紧急突发事件。

以下为程维在滴滴2020年春运出行安全保障工作部署会上的发言：

一、安全这根弦不能松，要看清压力和挑战

今年的春节比较早，跟学生寒假赶到一起，所以今年的春运压力会更大。我们也逐步意识到出行行业就是这样一个越是到重大节日，越需要我们做好安全服务体验的行业，这个过程也推动我们不断的进步。我认为最重要的还是在思想意识上，越是在重大安全节日，安全这根弦越不能放松。

首先要看清楚我们今天的压力和挑战，2019年春运期间，中国民航每天服务旅客大概是100万人次，铁路大概是每天1000万人次的量级，我们在春运期间每天大概要承担3000-4000万人次的服务，所以我们的压力是巨大的，同时我们还是一家年轻的公司，从安全能力上、安全体系建设上相对起步较晚，还不够成熟，我们也要像民航和铁路这些几十年沉淀下来的体系去学习。

我们讲安全第一，讲春运安全保障都不是口号，实实在在都是我们肩上的担子。我们的整个体系还称不上成熟，成熟是对业态周期性风险隐患的把握已经比较充分了，对于未来每个阶段会发生什么心中是有数的，并且沉淀下来相应的解决办法，相对可控。今天我们还在发展之中，还有很多的新业务，顺风车刚刚上线，单车、车服都在进展之中。对于业务的把握，对于风险的理解，隐患的排查，能力的建设都还称不上是成熟。在这样的背景下，我们该如何做好安全，做好春运保障是摆在我们面前的课题。战战兢兢，如履薄冰就是我们今天的状态。

二、避免形式主义，要问题导向层层落实

除了思想意识的重视，一定要避免形式主义，开完今天的启动会，接下来具体安全工作的第一层应该在各个业务层，我们面对的问题很复杂，很难靠公司层面的部署会去找到每个业务的压强点和风险点，并且有效的讨论和打磨成熟的解决方法。更重要的是各个业务的负责人和各个业务的安全一号位为主体，在这个层面把绝大部分的问题、隐患、解决方案打磨出来，公司层面起到的是统筹督促作用，对已有的方案扫清盲点，要让两层安全体系都有效地运转起来。是否真的运转的好，我内心还是有担心的，一定要避免形式主义，要问题导向，以暴露问题为目的，看清楚安全工作还有哪些盲点，未来的安全部署会要有一半以上的时间用来讨论，发现潜在的问题，大家一起扫清盲点。对于已经有了解决方案的问题，只是需要同步的问题，在会上占用的时间要少。

三、把握重大风险，乘客、司机的安全保障都要考虑

公司层面要在宏观上梳理把握重大风险，比如交通事故、醉酒乘客引发的车内冲突、特别是跨城出行订单，各个业务也要梳理出自己的重点工作，梳理问题之后要在坚果会（公司安全例会）上推进落实。落实好安全部署的同时也要做好沟通工作，有些体验相关的问题如果沟通的不好也可能引发重大风险。除了做好乘客的安全保障，也要做好司机的安全保障和节日关怀，也包括单车的运维师傅，还有就是安全相关同学的值班安排，都是我们春节工作的重心。

今天是一个启动会，接下来各个安全团队要运转起来，首先意识到位，把具体的问题和解决方案梳理出来落实到位，真正把春节的安全保障工作做好。各位安全的同学，还有安全相关工作的各位同学，大家辛苦了！