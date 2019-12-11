沃达丰在新西兰主要城市启动5G商用，采用诺基亚设备及3.5GHz频谱

沃达丰新西兰公司在奥克兰、惠灵顿、基督城和皇后镇的部分地区启用了5G，在不收取额外费用的情况下为现有用户提供了更快的服务。

新西兰沃达丰首席执行官杰森·帕里斯（Jason Paris）赞誉这是“新西兰新科技时代的开始”，并指出五分之四的消费者“表示移动连接对经济很重要”。沃达丰的网络“为新西兰创新者提供了下一个平台，使他们能够创造出出色的新应用程序或业务”。

该运营商表示，它计划通过采用诺基亚设备进行升级，从而“在未来几年内”将网络从最初的100个站点扩展到覆盖全国各地的超过1500个。

2020年6月30日之前，新西兰沃达丰的用户可以免费升级到5G套餐，之后每连接每月需支付10新西兰元（C114注：约合人民币46元）的附加费用。

新西兰沃达丰技术总监托尼·贝尔德（Tony Baird）表示，该运营商正利用3.5GHz频谱来启动5G，以其目前的频谱持有情况来看，用户将获得十倍于4G的数据传输速率。

他补充说，要达到1Gbps（的速率）将需要约100MHz的3.5GHz频谱，因此它将继续与政府在早期分配和拍卖过程中合作。

其竞争对手Spark今年9月下旬推出了有限的5G服务，最近扩大了对南岛城镇和社区的覆盖。