网友亲测：韩版三星Galaxy Fold折叠屏已放开使用国内5G

IT之家12月11日消息 据IT之家网友测试，韩国版三星Galaxy Fold已经可以使用国内5G网络，韩国版三星Galaxy Fold采用的是骁龙855处理器方案，该网友表示，本次测试是基于中国联通卡网络。

三星官网显示韩版Galaxy Fold仅支持n78频段，所以仅支持中国联通和中国电信的5G网络。虽然可以正常使用，但信号稳定性还是不如国行三星Note10+和华为Mate30 Pro 5G手机。

据悉，之前韩国版三星Galaxy Fold是无法使用国内5G网络的，可能目前运营商已经部分放开限制。

三星Galaxy Fold机身重量为276g，采用3D玻璃与金属铰链机身材质工艺，搭配内折叠设计，拥有4.6英寸外部显示屏，以及展开后7.3英寸的Dynamic AMOLED内部主显示屏，分辨率为2152×1536，屏幕比例为21:9。

配置方面，三星Galaxy Fold搭载骁龙855处理器，内置4380mAh电池，支持15W无线充电与NFC，配备Type-C接口。

相机方面， 三星Galaxy Fold共有六个摄像头。后置三摄为1600万像素超广角摄像头+1200万像素广角摄像头+1200万像素长焦摄像头；外侧还带有1000万像素自拍摄像头；手机内部具有1000万像素自拍摄像头和800万像素艺术肖像镜头。