三星上海旗舰体验店可上手Galaxy Fold折叠屏

IT之家11月26日消息 三星Galaxy Fold国行版已经开售了几次，这款折叠屏手机搭载了骁龙855处理器，拥有夜雾银和量子黑两种配色，12GB+512GB售价15999元。另外三星还发布了W20 5G折叠屏手机，适合中国电信用户。

你还没上手Galaxy Fold折叠屏手机吗？据官方介绍，打开盖乐世星工场微信小程序，就可以预约上海 • 三星旗舰体验店（外滩） 的Samsung Galaxy Fold线下课程 （全国各大三星线下门店将陆续开放，敬请期待），不但可以近距离感受 Samsung Galaxy Fold折叠屏的魅力，还可以亲手体验一番。

三星旗舰店公布了课程表：

Samsung Galaxy Fold还能折样玩 课程安排 11月每周六/周日 19:00-19:30 上海 • 三星旗舰体验店（外滩）

三星Galaxy Fold机身重量为276g，采用3D玻璃与金属铰链机身材质工艺，搭配内折叠设计，拥有4.6英寸外部显示屏，以及展开后7.3英寸的Dynamic AMOLED内部主显示屏，分辨率为2152×1536，屏幕比例为21:9。

配置方面，三星Galaxy Fold搭载骁龙855处理器，内置4380mAh电池，支持15W无线充电与NFC，配备Type-C接口。

相机方面， 三星Galaxy Fold共有六个摄像头。后置三摄为1600万像素超广角摄像头+1200万像素广角摄像头+1200万像素长焦摄像头；外侧还带有1000万像素自拍摄像头；手机内部具有1000万像素自拍摄像头和800万像素艺术肖像镜头。