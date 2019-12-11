2723元起，华为MediaPad M6平板电脑欧洲发布：麒麟980，无GMS，预装EMUI10

IT之家12月11日消息 今天，华为在欧洲推出了MediaPad M6平板电脑，而西班牙是第一个推出华为MediaPad M6最新设备的市场。

华为MediaPad M6配备了10.8英寸显示屏，可在2K分辨率下最大化观看体验，搭载麒麟980处理器和7500mAh电池。

欧洲华为MediaPad M6预先安装基于开源Android 10的EMUI 10，而中国版本MediaPad M6在今年6月份推出，预装EMUI 9.1系统。

与华为Mate30 Pro类似，该MediaPad M6平板电脑不包含Google服务和应用程序，但用户可以通过Huawei AppGallery下载第三方应用程序。

华为MediaPad M6提供Harmon Kardon支持，并由DOLBY ATMOS调教的高质量音频。它针对高性能应用程序和多任务处理功能（如分屏）进行了优化。

此外，它还支持2048压力感应的M-Pen手写笔，智能电磁键盘。

华为MediaPad M6 4GB内存 + 64GB存储的价格为349欧元（约合人民币2723元），其他版本的价格可能会在稍后公布。目前，尚未宣布MediaPad M6上市的确切日期。