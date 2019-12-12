RedmiBook 13全面屏笔记本今日开卖，4499元起

IT之家12月12日消息 不久前，红米正式发布了RedmiBook 13全面屏笔记本，采用四窄边全面屏，十代i5+MX 250售价4499元，今天（12月12日）正式开卖。

外观方面，RedmiBook 13全面屏笔记本采用了13.3英寸全高清屏幕，178度广视角、高精细防眩光硬屏，由于使用了Bent180°封装技术和全新设计电路板元器件排布，并且定制显示屏幕背板，从而实现了下边框缩短46.7%，达到89%的超高屏占比。机身仅有A4纸面积的96%，可以放进小背包，重1.23kg。

性能方面，RedmiBook 13全面屏笔记本全系标配第十代英特尔酷睿处理器，综合性能较上代提升44.6%；采用TDP 25W GeForce MX250独显+2GB GDDR5显存，11小时长续航，支持1C快充，35分钟充电50%。

散热方面，RedmiBook 13全面屏笔记本采用定制羽翼风扇，风量提升25%的同时噪音降低2分贝；采用6mm直径双热管+100%全铜散热模组，笔记本温度更加均匀。

接口方面，RedmiBook 13全面屏笔记本拥有2xUSB3.1、1xHDMI、3.5mm耳麦一体接口。

其它方面，RedmiBook 13全面屏笔记本支持小米互传跨平台传输：小米互传可以实现手机与电脑、电脑与电脑间的互相传输，并且不限文件数量、大小、格式；支持“感应钥匙”：基于Modern Standby技术，RedmiBook 13支持可穿戴设备靠近无感解锁、离开自动锁屏；此外还支持小米云服务，随时随地可直接登录管理所有的设备和数据。

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