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微软：Win10上Chromium版Edge滚动响应速度已与经典版一样

2019/12/12 7:28:53来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月12日消息 尽管大多数技术爱好者对微软放弃EdgeHTML而使用Chromium的决定感到很满意，但许多人认为Chromium版Edge浏览器没有经典Edge的平滑滚动系统以及许多其他功能，目前微软已经解决了前面这个问题。

尽管微软尚未将经典Edge的所有独特功能都添加到Chromium版Edge中，但该公司加入了其中一些重要功能，其中之一就是Impulse（脉冲）样式的滚动动画，该功能现已在Edge Canary和Dev通道中默认启用。

微软指出：“该滚动动画（脉冲样式）已被移植到基于Chromium的Edge浏览器中，并且默认情况下在Windows的Dev和Canary通道中启用了该滚动动画。”

EdgeHTML具有特殊的滚动动画样式，主要理念是鼠标滚轮的每次“滴答”都试图模仿一个基于物理的世界，在该世界中，内容开始快速移动（脉冲），然后由于摩擦而变慢。这种方法的好处之一是，由于开始时快速加速，滚动感觉更加灵敏。

微软还在开发的另一个新功能是所谓的“基于百分比的滚动”，这种基于百分比的滚动系统的目标是使用户更容易阅读或跟踪正在滚动的内容。微软说：“因此，我们想增加基于百分比的滚动，我们打算使它成为Edge中的默认行为，有望在许多网页上带来更好的用户体验。”

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关键词：EDGE

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