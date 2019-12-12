迪士尼CEO当选《时代》杂志年度商人

北京时间12月12日消息，迪士尼公司创纪录的100亿美元全球票房以及流媒体服务“迪士尼+”的成功发行，令该公司首席执行官鲍勃-艾格（Bob Iger）获得《时代》杂志2019年度商人殊荣。

《时代》杂志文章称：“艾格担任世界上最赚钱梦想工厂CEO的职位一直是重要亮点。但是2019年是顶峰之年，他的许多心血终于得到了回报。”

“在过去的12个月中，艾格以710亿美元的价格完成了对福克斯（Fox）的收购，开设了两个星球大战主题公园，推出了‘迪士尼+’流媒体服务，完全控制了Hulu，并发行了电影史上票房最高的电影《复仇者联盟：终局之战》”。

自一月份以来，迪士尼股价上涨了近35%。2005年以来，艾格一直担任迪士尼的掌舵人。

文章称：“2006年，他以74亿美元的价格从一个讨厌迪士尼的人手中收购了皮克斯（Pixar），然后他陆续收购了漫威（Marvel）和卢卡斯影业（Lucasfilm），当时《星球大战》的故事似乎已经烟消云散了。”

今年到目前为止，迪斯尼已经发行了2019年票房最高的八部电影中的六部。其中包括两部漫威电影和一部皮克斯电影。毫无疑问，迪士尼的下一部《星球大战》电影也将在不久后被列入高票房名单。该电影将在下周上映。

“在潮流对大企业、媒体和科技不利的一年中，艾格将他庞大的媒体公司转变成了惊人的媒体科技公司，同时确保迪斯尼的产品继续受到人们的喜爱，”文章称。