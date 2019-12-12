社交“扎堆”年：微信地位，牢不可破？

QQ与微信接连称霸社交赛道20年后，新的临界点似乎已经到来。

回看2019的社交市场，新产品持续推出。截至目前，阿里巴巴、字节跳动、百度、京东、网易、搜狐等新老巨头纷纷入局，映客8500万美元收购积目引起热议，以“灵魂”做标签的Soul崭露头角。

有专家向新浪科技表示，00后群体正在崛起，其对社交网络的需求有所差别，这群主力军不一定热衷于微信，而微信的地位也并非“牢不可破”。

在今年下半年，腾讯方面接连上线六、七款社交产品，最近推出的“朋友”也开始小范围刷屏。

频繁布局背后，这家巨头在社交赛道上或许有所“焦虑”——社交需求演变的当下，或许会孵化新的超级产品。

群雄逐鹿的局面再度开启，腾讯能否继续称雄，有待检验。

社交“组合拳”意义何在？

目前腾讯方面浮出水面的社交软件主要涉及猫呼、回音、响风、轻聊、有记、朋友等。它们都是在今年下半年上线，其中部分产品还在测试阶段。

猫呼主打视频聊天、实时面具匹配；回音主打语音聊天、心动交友、快速配对和激情团战的游戏玩法；响风定位为年轻人分享有趣生活的音乐短视频社交平台，宣称追星听歌互动交友两不误；轻聊目标用户在单身群体，定位高品质交友脱单软件，“知名高校一线大厂，真人认证审核”；有记主打记录日常小事和真实生活，让用户在共同话题下交流；朋友是最新亮相的一个，主推实名社交、智能匹配，号称全新全意打造最真实的社交圈，找到真实的朋友，遇见对的人。

上述产品，可以说各有特点。作为社交领域的最大玩家，腾讯已经坐拥微信、QQ两大国民级应用，前者月活用户超过11.5亿，后者月活用户约7.3亿。如果说阿里巴巴、字节跳动等入局社交，希望从市场分一杯羹，腾讯自己连续出手，又为了什么？

答案要从两个角度来看：一方面防御，一方面进击。

回溯今年的社交产品新闻，年初，字节跳动、快如科技、快播创始人王欣一起出手，分别推出多闪、聊天宝、马桶MT三款社交产品；6月，搜狐对外宣布推出狐友；9月，京东数科测试梨喔喔，阿里巴巴重启来往内测Real如我；11月，百度推出基于地理位置的听筒，网易上线主打“语聊”的声波，探探在部分地区测试“闪聊”，让用户可以“蒙脸”聊天。

各家新社交产品上线时间。主要参靠应用商店，故与公开报道有所差别

虽然没有哪一款产品可以在当下动摇微信和QQ的社交根基，但这些巨头的一致行动，必然引起腾讯留意。腾讯的一系列社交新产品，也正是在今年下半年面世。

在互联网产业时评人张书乐看来，腾讯目前这些新应用，主要是试错和防御性产品。一来试错更多的社交玩法，来探索后微信时代的新姿势；另一方面，在各色平台都在不断试水社交应用的大趋势下，以同类或相似的社交产品，依托自身庞大的社交用户群体，对其他产品进行战略防御，确保不会对微信和QQ构成潜在威胁。

00后不再热衷微信？

产品随时代和用户群体发生变化。QQ在桌面互联网时代称雄，微信在移动互联网时代爆发，当5G网络铺开，一个万物互联的新时代随之而来。同时，00后群体崛起，对社交网络的需求与早先也会有所差别。

中国互联网网络信息中心(CNNIC)发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，微信朋友圈使用率为83.4%，较2017年底下降了3.9个百分点。极光大数据调研结果显示，在今年2月，14.6%的用户刷朋友圈频下降。

艾媒咨询首席分析师张毅向新浪科技分析，70后对QQ等第一代社交产品起到了最主要的推动作用，而在移动互联网时代崛起的微信，与85后、90后这一群体密切相关。“到了00后这个阶段，他们不一定很热衷于微信”。在张毅看来，字节跳动、阿里巴巴等集结筹划各种各样的社交产品，实际都是面向00后乃至10后布局。

据国家统计局数据，00后出生人口规模约为1.6亿。现在，这个群体正陆续卖过成年人的大门。他们是网络时代的原住民，对网络触觉更为敏感，同时生活条件相对富裕，消费习惯和价值理念相较早先有所差别。

ADD广告研究联盟对这一群体进行调研，发布了《2018-2019年中国新势能人群App接触行为报告》，当中显示，这一“新势能群体”对社交有高度依赖，社交类应用成为这一群体中渗透率最高的品类。不过相对于以往世代，00后社交有更为娱乐化的倾向。同时，他们有着强烈的自主意识，交友目的绝非止于泛泛之交，而是渴望找到志趣相投的伙伴或是能够获取身份认同的平台。

另外，5G的发展也会让社交赛道进入新的阶段。中国信息通信研究院副院长王志勤曾指出，3G、4G开启了移动互联网时代，5G从移动互联网扩展到移动物联网领域，服务对象从人与人通信拓展到人与物、物与物通信，将与经济社会各领域深度融合，引发生产生活方式的深刻变革。

万物互联时代的社交场景会有怎样变化？张毅以谈恋爱举例：男孩对女孩子很有感觉，心跳加速。在当前的微信、QQ上，人们只能通过言语来表达这种状态，而对方并不能判断这种情况是否为真。不过当5G时代到来，传感器可以捕捉种种信息，用户便可以直接通过社交产品，把心跳加速、血压上升这类状况发送给对方，完成“情感的传递”。

从用户群体和技术发展的角度来看，眼下正是变革之时。

新爆款还出自腾讯之手？

微信让张小龙封神，也让腾讯在移动互联网时代站稳脚跟。再造这样一款产品，毫无疑问有着巨大的吸引力。不过在前文所述的产品中，目前尚未有哪一款能够引起普通用户的广泛关注。

腾讯最近推出的“朋友”在过去几天受媒体热议，其宣传语动人，配色清新，产品名和四叶草logo还会让一些用户联想到早先的朋友网，然而实际体验起来，可以发现这一产品功能并不完善。网友于雨概括了她的感受：“没意思。我都找不到自己公司”。朋友主打的功能之一是“遇见”，用户可以设置匹配目的和匹配性别，由此来“遇见对的TA”。不过要想使用这一功能必须先完成公司认证。之前有媒体测试，遇到和于雨类似的问题。

此外新浪科技发现，目前朋友App中只能向好友发送文字和emoji表情，在表情包已经成为重要表达工具、分享图片成为常规操作的今时今日，产品如此设计，令人费解。直观感受上，朋友这一产品明显有不妥之处，而腾讯另外几款社交新产品，也还欠缺创新。

张毅分析，对腾讯来说，现在是社交产品陪跑的阶段。不陪跑，下一棒难接。在他看来，新的类似微信、QQ级别的社交软件已经来到临界点上，只是什么时候爆发，还不一定。虽然难以有软件完全替代微信的功能，不过张毅认为，从纯粹聊天的需求出发，微信的地位并非牢不可破。

就今后社交产品的发展而言，张书乐看法略有不同。他并不看好纯粹聊天的模式，并且认为，在整体社交领域，或许不会再有通用形态的爆款社交应用。不过，“垂直功能色彩强烈的社交产品，或许将逐步挖掘出深度和黏性。”张书乐举例，“比如陌陌，试图用新的同城信息流来开启陌生人社交的更多线下场景和游戏场景，走办公OA风的钉钉，也在逐步做深办公领域的社交形态。”

社交本就无处不在，许多平台都逐步强化社交功能。它们会成为社交新入局者的对手，彰显社交领域的另一种可能。除上述明显的例子外，脉脉面向公司认证员工推出职言公司圈，知乎悄然孵化圈子，让有相同兴趣的用户进入到不同小群组中做更轻松的交流，都值得留意。

从当前市场格局来看，作为“一个生活方式”，微信已经深度融入生活。它不仅是聊天工具，还是阅读工具、游戏平台、支付手段。今年第三季度，腾讯的金融科技和企业服务成为各业务中表现最亮眼的板块，收入同比增长36%，这与微信支付密不可分。最近几天，“微信被默认成常规办公软件”登上微博热搜。

结语：

概括而言，作为一种生态的微信会愈加庞大，这种生态几乎无可取代。而从聊天交友和表达自我的角度出发，用户的确需要新的应用来满足其需求。腾讯自身推出一系列新的社交产品，必然也有这方面考虑。它要重构的不只是某一款“朋友”软件，而是要重构复杂的社交关系，把可能离开其社交网络的用户，再次圈入自己的新App之中。不过新的爆款产品是否还会出自腾讯之手？难以断言。

未来悄然走来，目前是一种模糊的姿态。