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除了青蛙Pro，微信还将发布青蛙基础版/Mini

2019/12/10 17:04:50来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月10日消息 今天微信官方宣布，搭载着扫码器及双面屏的「微信青蛙Pro」正式发售。根据进一步的消息，2019年微信青蛙Pro发售，在2020年，微信支付工具和场景还有大动作。

据介绍，2020年，「青蛙家族」的队伍将继续扩大，已规划「微信青蛙基础版」、「微信青蛙Mini」、「微信青蛙Pro」三大产品方向，由生态合作伙伴开放的硬件设备已达85款，还将带来场景变革。

「微信青蛙Pro」有以下新特性：

1、摄像头：3D结构光摄像头，刷脸速度更快，支付更安全；

2、一体双屏：前屏刷脸支付，后屏可实时感知前屏状态，方便引导顾客操作；进阶互动海报投送，收银员可通过后屏向顾客投送互动物料；包括图片，视频，小程序以及H5等；

3、专用扫码器：与普通刷脸支付设备相比，扫码盒子较小，优化扫码体验；可调节设备高度及角度，适用于各种收银台类型；

4、即插即用：安装简单即插即用，满足基础收银与进阶个性化运营需求；

5、微信生态：支持在「微信青蛙Pro」上运行所有微信小程序；刷脸支付支持展示微信卡包相关信息，并提供非会员注册入口及「开卡有礼」功能。

目前，微信支付针对自采「微信青蛙Pro」推出了一系列奖励措施，最高可获得「摄像头点亮奖励」+「设备落地奖励」+「设备活跃奖励」共1,999元返现。

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关键词：微信青蛙Pro微信支付微信

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