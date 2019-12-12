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《英雄联盟》新英雄瑟提曝光：能扛着敌人连跑带摔

2019/12/12 10:40:02来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月12日消息 英雄联盟新英雄瑟提（国服暂译，台服名为赛特）曝光，我们来看一下吧。

视频观看，点击此处

技能

被动技能 沙场豪情：普通攻击交替使用左重拳和右重拳。

Q 屈人之威：普攻附加额外伤害并增加移速。

W 蓄意轰拳：向一个方向积蓄重拳造成范围伤害并为自己提供一个护盾。

E 强手裂颅：将两名敌人撞在一起并晕眩。

R 叹为观止：扛着一名敌方英雄前行并猛摔，着陆点敌人受到被擒英雄40%的额外生命值伤害并减速99%。

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关键词：英雄联盟

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