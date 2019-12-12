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索尼介绍全新智能手机摄像头传感器技术，大幅改善对焦模糊

2019/12/12 11:50:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月12日消息 索尼的下一代摄像头传感器将大大改善智能手机的对焦准确性，将是之前的两倍。索尼刚刚介绍了其2×2芯片镜头解决方案（OCL），可用于未来的移动图像传感器。

索尼于2019年12月9日首次公开了其2×2 OCL移动相机技术。该新系统描述如下：“2×2芯片镜头（OCL）解决方案是一种用于实现高速对焦、高分辨率、高灵敏度和高动态范围的新图像传感器技术。”目前最好的Sony Quad Bayer传感器在每个像素上都有一个片上透镜，而这种新解决方案在每个四个相邻像素组上都使用一个片上透镜。

目前，手机相位检测对焦的最现代方式是横向像素分离。该系统难以处理“在水平方向上没有图案变化的对象（例如：在水平方向上由边缘组成的对象）”。因此，如果试图对桌子的边缘进行对焦，则会遇到一些困难。如果对桌腿进行对焦，会发现对焦远比桌面要快。在大多数情况下，这个问题并不大，因为我们拍摄的大多数对象并不是完全水平的，但是在不久的将来，使用2×2 OCL技术，我们将不必担心这个问题。

索尼2×2 OCL系统“除了在水平方向上还可以在垂直方向上进行检测，因此在每种情况下都可以使用相位差实现高速自动对焦。”

过去，相位检测的“传统方法”需要使用没有成像功能的专用像素来进行。这限制了相机可以看到相位变化的区域，并决定将焦点放在什么地方。2×2 OCL系统则允许将所有像素用作成像像素和检测像素。因此，相机利用了整个空间，而不仅是点阵，任何地方该系统都可以进行对焦。

外媒称，有望在2020下半年见到搭载2×2片上镜头（OCL）摄像头解决方案的智能机。

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关键词：索尼

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