紫光展锐获TMMi4认证，为首家获得此项认证的手机芯片设计企业

12月12日消息，芯片企业紫光展锐通过TMMi4级认证。TMMi基金会主席Geoff Thompson为紫光展锐颁发了TMMi4级认证证书。据了解，紫光展锐是全球首家获得此项认证的手机芯片设计企业。

TMMi(测试成熟度模型集成)，是由TMMi基金会所开发的，用于改进测试过程的一套指南和参考框架，也是国际上最权威的测试组织成熟度认证。紫光展锐此次参与认证的13个PA（过程域），全部为Fully achieved（最高符合度）通过。

颁证仪式认证书现场，紫光展锐COO陈雨风表示：“TMMii体系框架是业界优秀的测试管理框架，紫光展锐期望借助于该框架，去优化和提升公司的测试体系管理能力，进而全面提升公司产品质量。”

活动现场，TMMi主席Geoff向紫光展锐研发高级副总裁饶国明颁发了认证证书，并表示：“首先祝贺展锐，展锐是全球第一家在芯片设计领域通过TMMi4认证的公司，这是一项了不起的成就。一般而言，许多企业都将TMMi3认证作为目标，这意味着它们已经具备了良好且坚实的组织测试和质量流程。而展锐直接以TMMi4作为认证目标且顺利通过了TMMi4认证，不但标志着展锐已经具备了良好、有序的流程，还可以对这些组织流程、产品质量做到更好的量化管理并有效地度量其有效性，希望展锐能够继续维持TMMi4的水准，并且向TMMi5发起冲击。”