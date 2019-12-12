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《PUBG Mobile》及《和平精英》全球总收入突破15亿美元

2019/12/12 14:51:39来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月12日消息 根据 Sensor Tower 的数据，腾讯开发的战术竞技手游《PUBG Mobile》及《和平精英》目前全球App Store和Google Play的总收入已突破15亿美元。

据介绍，2019年至今，由腾讯开发的《PUBG Mobile》及《和平精英》全球总收入达到13亿美元，是该系列2018年上市以来总收入的88%。

数据显示，《和平精英》于2019年5月上市，虽然较海外版本晚了一年，但中国玩家在该系列的消费领先于全球市场。

目前来自中国App Store的收入为6.14亿美元，占该系列上市至今总收入的40%。美国市场贡献了2.93亿美元，占比20%；日本市场排名第3，贡献1.17亿美元，占8%。苹果App Store贡献了10.8亿美元，占72%；Google Play贡献4.38亿美元，占28%。

据悉，Sensor Tower近日还发布了2019年11月期间中国手游产品在海外市场收入排行榜单。其中，《PUBG Mobile》《万国觉醒》《使命召唤手游》分列前三位。腾讯《PUBG Mobile》11月收入近7000万美元，环比增长30.1%，重回国产手游出海收入榜首。在海外游戏收入中，仅次于《糖果粉碎传奇》的8840万美元。

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关键词：和平精英PUBG

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