比尔盖茨客串美剧《硅谷》：饰演重要角色“比尔盖茨”

IT之家12月12日消息 今天美剧《硅谷》第六季迎来了大结局，比尔盖茨客串了其中的一个重要角色就是他自己，作为微软创始人及前首席执行官，比尔盖茨表达了对剧中Piper创业失败原因的困惑。

美剧《硅谷》描述了四个不善社交但绝顶聪明的计算机程序员受到依靠互联网站发家的百万富翁的特殊照顾。他们可以免费住在他家中，但他们的项目日后如果获得成功，他要拿10%的股份。刚开始这些人没能说动一名亿万富翁投资他们的项目，于是各自回到原先的工作岗位。这名亿万富翁和其中一名计算机程序员供职的公司很快意识到他们的新型文件压缩算法则具有无法估量的商业潜力，于是一场白热化的争夺战开始了。

去年11月份，比尔盖茨在自己的博客中推荐美剧《硅谷》（Silicon Valley）。他说，如果想了解硅谷的运作方式，那就应该观看这部由HBO制作的电视剧。

《硅谷》讲述了互联网创业公司Pied Piper的故事，还有一群不善于跟人共事的人如何努力将自己的想法变成现实，并且和科技巨头Hooli竞争。这个创业触动了盖茨。

“这部电视剧带有讽刺成分，所以会夸大其词，但跟所有伟大的讽刺作品一样，它抓住了很多实质性的东西。”盖茨写道，“电视剧里面那些不同个性的人多数都让我感觉很熟悉。”

盖茨感触最深的是剧中Pied Piper的创始人理查德·亨里克斯（Richard Hendricks），他是个一流的程序员，但却在管理方面吸取了一些沉痛教训。

当然，盖茨也吐槽了这部剧的一个方面：Pied Piper被描述得能力非凡，而以谷歌和微软等科技巨头为原型的Hooli却被刻画得有些无能。