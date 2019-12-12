坚果配件组合礼包39元起，10000mAh移动电源99元限时秒杀

IT之家12月12日消息 坚果手机双12限时优惠开启，双12当天，10000mAh移动电源限时直降30元售99元，18W快充充电器加彩虹数据线限时组合套装，仅售39元。

坚果双向快充移动电源充电宝采用超小型设计，内置高压高能量密度电芯，对称居中的设计语言，支持QC3.0/PD3.0输入，输出功率最高可达18W。

另外，坚果Smartisan颈挂式蓝牙耳机薄荷绿配色新品开售，售价199元。Smartisan无线蓝牙耳机采用圈铁一体化单元，支持IPX5级防汗防水，配备Type-C充电口，官方称拥有16小时续航以及180小时待机。耳机内置霍尔磁控开关，吸合时蓝牙自动断开，分离时蓝牙迅速回连。

另外，坚果Pro 3限时优惠最高直降300。8 G + 128 G黑色版坚果Pro 3限时优惠300元，其他版本限时直降200元。活动期间购买坚果Pro 3，可享3期免息分期，并限量赠送足迹保护套；还可参与以旧换新、评价晒单赢好礼等活动。坚果Pro 3采用6.39英寸FHD+广色域全面屏，搭载最新一代屏下指纹技术；采用Smartisan OS 7.0，具有大爆炸BigBang 3.0、闪念胶囊ldea Pills 2.0、听觉无障碍、游戏模式等功能。搭载高通骁龙855 Plus处理器，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储（128GB为UFS 2.1存储）。