男子搭建两色情网站非法获利38900余元，被依法刑拘

IT之家12月12日消息 据扫黄打非官方消息，2019年8月，四川省眉山市洪雅县公安局在工作中发现“隔壁XX”、“XX自拍”两个网站含有大量淫秽视频和图片。

经查，2018年10月至2019年8月间，犯罪嫌疑人汪某搭建“隔壁XX”、“XX自拍”两个淫秽色情网站，上传疑似淫秽视频共计14000余部，通过收取网站广告费的方式非法获利38900余元。经鉴定，其中大部分视频为淫秽视频。

目前，汪某涉嫌传播淫秽物品牟利罪被依法刑拘，案件正进一步侦办中。