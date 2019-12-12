联通回应“花14万买88888靓号被查封”：工作失误，营业员已开除

IT之家12月12日消息 据新京报我们的视频消息，2018年12月25日，大连丛先生花费142500元，从原机主处购买88888手机靓号，手机号码过户的第四天，大连市公安局西岗分局经侦大队来电告诉丛先生，此号码为被查封号码，无法过户。

大连市公安局西岗分局表示，2018年10月16日，大连市公安局西岗分局就已向联通公司提交协助查封手机号的法律文书，当日该号码就被查封，联通公司在查封期间对该号码办理过户业务属联通公司的责任。

之后丛先生投诉多次未果。事情被曝光后，2019年12月12日，中国联通大连分公司营销部朱女士就丛先生一事回应称，“原来法院确实对原机主有一个封存的要求，不允许他过户。我们的法务人员跟法院的人沟通过好几次，法院昨日（11日）给我的答复是可以认定他（丛先生）是第三善意人，可以解除对他过户查封的要求。”

对于大连市公安局西岗分局所说的法律文书，朱女士表示2018年10月16日就发给联通公司了，“系统（对过户）限制不了，法院给我们来函，我们只能告诉营业员，这些号码法院是不允许过户的，那个营业员忘了或者是那一瞬间忘记了，就给办理了过户业务。就是营业员失误造成的这个问题，我们已经把那个当时受理业务的营业员给开除了。”