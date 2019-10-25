知道班主任吧？那就了解“真假”5G了

IT之家10月25日消息 随着5G建设的不断提速，公众对于这项新技术尚没有充足的认识，容易被一些片面的说法所误导。今日山东联通官方微信公众号便向大家科普了一下所谓的真假5G问题。

之前曾有消息称只支持NSA的单模5G手机是假5G手机，对此山东联通官方则表示这种说法太过片面，NSA和SA都是真5G。同时NSA组网的5G手机在仅有SA组网地点的情况下才会出现连接不上5G网络的情况。不过目前来看，无论是NSA组网还是SA组网的5G网络建设目前都处于初期阶段，即使在一二线的大城市里也无法做到5G网络全覆盖。

除此之外，山东联通官方还向大家科普了SA/NSA组网模式的区别：简言之，NSA的5G是在现有的4G基站和网络架构的基础上部署的5G网络。NSA（非独立组网）的部分业务和功能继续依赖于4G网络，包括4G核心网，而无需新建5G核心网；而SA（独立组网）则是整条线路均为专门铺设的5G网络，5G基站直接接入到5G核心网中。

▲NSA组网

▲SA组网

针对NSA/SA组网，山东联通官方以一个例子向大家展示了两种组网方式的差异：4G、5G基站相当于两个班级，NSA组网相当于两个班级共用一个班主任，好处是成本低，短时间内可实现；而SA组网相当于为两个班级各配一个班主任，精细化管理，这也是未来的趋势所在。不过SA组网相对于NSA组网而言成本更高且建设时间更长。因而用户在选购5G手机时无需纠结NSA/SA组网的问题。

同时山东联通官方也表示，NSA（非独立组网）随着时间发展也是往SA（独立组网）方向演进的，工信部部长在国新办新闻发布会明确表示明年将正式大规模投入独立组网的5G网络。

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