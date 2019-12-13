淘宝：90后首超80后成为网购主力，比去年多买27亿次

还有20天，第一批90后就30岁了。12月12日，淘宝特别为90后送上了一份“剁手成绩单”，揭秘“淘宝上的90后长啥样”。单看网络平台的热搜榜，90后是一群“整天熬夜买枸杞还秃头”的奇怪“生物”。但在淘宝双12，90后呈现出另一种画风：

勤劳勇敢：爱买农用拖拉机；坚守爱好：买走七成的二次元lo裙；热爱生活：连续拿下保暖、植发、养生三类商品的“消费冠军”。

数据显示，这一年，90后们比上一年多“剁手”整整27亿次，相当于全中国每个90后平均多买10次。这也让90后们首次超越“前辈”，成为网购主力。尤其是天南海北的90后都来到了淘宝，位于南端的三沙市和东北的佳木斯成了90后消费增速最快的城市之一。

在90后多买的东西里，农具增速最高。这也在淘宝双12得到了印证，12月12日凌晨一小时里，农用拖拉机销售同比大涨3倍，90后买走其中三成。

长大了的90后开始变得注重保暖、养生与植发，除了前几年热议的“枸杞配保温杯”，一半90后都上淘宝买了暖风机，还有超过一半的肩颈按摩仪都是90后买走的。此外，合肥的90后男生则是在植发上花费最多的。

当然，除了关注植发，90后男生们还变得越来越精致，双12期间有超过2万名男生在淘宝的“洋淘秀”上推荐了面膜，还发表了专业评价：“赞赞赞。”在淘宝上热衷点赞、评论也是年轻人们的“优良品质”，过去一年有1亿人次在“洋淘秀”里年轻人们推荐宝贝，淘宝已成90后种草的第一平台。

此外，淘宝双12发布的这份90后消费数据里，还给90后们剧透了一些小信息：在马上到来的公司年会上，你们最有可能收到的年会礼物是：奖杯、保温杯与红包信封。而在2020新年礼物看起来更加诱人一些：手机、口红和毛衣占据前三。