卖乌龟卖出个品牌：淘宝一年增2000淘品牌，双12爆发

IT之家12月9日消息 平常我们上淘宝买东西一般都会买一些日常用品，但是淘宝上也有一些卖冷门商品的卖家，比如卖冷血动物这样新兴宠物门类的商家陶凯。今年还没结束，他的淘宝店“新派宠物”营收就已超过2000万。

据介绍，像陶凯这样类似的故事现在在淘宝越来越多，在过去一年中淘宝长出了超过2000个新淘品牌。

不少新淘品牌的创始人表示，淘宝双12是他们爆发的绝佳机遇。像新的淘品牌“科学喵”就是去年借助淘宝双12快速爆发的，创始人张玉仕称他们是给孩子做科学玩具的，比较小众。本来对双12也没在意，就上了个新品。结果双12期间一下子‘爆’了，那个月卖了三万多套。他认为双12对一些比较新颖的产品来说是非常好的曝光机会，因此今年双12他也打算冲一下。

图/张玉仕团队研发的第四代科学产品教育机器人

数据显示，这两年新晋的淘品牌主要集中在服装、家居、珠宝、配饰、宠物等类目，抓住原创设计、新奇有趣的个性消费新趋势，成了这些新淘品牌崛起的共性。

目前，包括冷血动物“宠物”、科学玩具，以及国风汉服等小众领域都成了淘品牌持续孵化的“重地”。从地域来看，四川、河南、江西等中西部省份也跻身淘品牌诞生地前十。



即使是深山里的养蜂人都“养”出了自己的品牌。像主营蜂蜜的店铺“嫩哥的养蜂江湖”，开始做直播之后很快积累了10万粉丝，最高的单场直播成交超过100万。当前，淘宝直播已经成为这一轮淘品牌孵化中的全新路径。像淘宝店花陌派，主打高端多肉，仅靠直播间拉动的成交，一年就超过2000万。

良品铺子于11月28日成功通过证监会首发申请。像良品铺子这样在淘宝天猫平台上加速发展的消费类上市公司，已经达到55家。每年涌现出的超过2000个“淘品牌”，正是这些上市公司的“后备军”。淘宝平台的开放、包容和持续创新，为中小商家提供了广阔的上升空间。



图/新派宠物店内的鬃狮蜥

淘宝同时也不断促进中小商家快速成长，给年轻人实现梦想的广阔舞台。据称，“新派宠物”的创始人陶凯在刚开淘宝店那阵最怕回老家，怕被人问起职业。他说：“之前我在大公司里，虽然是普通职员，但在写字楼里工作给别人的感觉总是好一些。不过我自己知道我现在做的是很有前途的事。”

现在，他在淘宝上把这份“很有前途的事”做成了。