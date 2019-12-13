TGA 2019获奖名单出炉：《只狼》获年度最佳游戏

IT之家12月13日消息 在今日的TGA 2019盛典上，《只狼：影逝二度》获得了今年的年度最佳游戏，同时该游戏也是年度最佳动作冒险游戏。

以下是GameLook整理的完整奖单：

2019年度最佳游戏

获奖者：《只狼：影逝二度》

提名者：《Control》、《死亡搁浅》、《生化危机2重制版》、《任天堂明星大乱斗特别版》、《天外世界》

最佳动作游戏

获奖者：《鬼泣5》

提名者：《Apex Legends》、《Astral Chain（异界锁链）》、《使命召唤：现代战争》、《战争机器5》和《地铁：离去》

最佳动作冒险游戏

获奖者：《只狼：影逝二度》

提名者：《无主之地3》、《Control》、《死亡搁浅》、《生化危机2重制版》、《塞尔达传说：林克的觉醒》

最佳艺术执导

获奖者：《Control》

提名者：《死亡搁浅》、《GRIS》、《Sayonara Wild Hearts（再见狂野之心）》、《只狼：影逝二度》和《塞尔达传说：林克的觉醒》

最佳策略游戏

获奖者：《火焰文章：风花雪月》

提名者：《奇迹时代：星陨》、《Anno 1800》、《全面战争：三国》、《Tropico 6》和《Wargroove》

最佳RPG游戏

获奖者：《极乐迪斯科》

提名者：《最终幻想14》、《王国之心3》、《怪物猎人：世界》、《天外世界》

最佳移动游戏

获奖者：《使命召唤手游》

提名者：《Grindstone》、《Sayonara Wild Hearts》、《光遇》和《What the Golf？》

最佳游戏执导

获奖者：《死亡搁浅》

提名者：《Control》、《生化危机2重制版》、《只狼：影逝二度》、《天外世界》

最佳音频设计奖

获奖者：《使命召唤：现代战争》

提名者：《Control》、《死亡搁浅》、《战争机器5》、《生化危机2重制版》和《只狼：影逝二度》

最佳社区支持奖

获奖者：《命运2》

提名者：《Apex Legends》、《最终幻想14》、《堡垒之夜》和《彩虹六号围攻》

最佳电竞活动

获奖者：英雄联盟S9总决赛

提名者：守望先锋OWL总决赛、堡垒之夜世界杯、IEM Katowice、TI2019

最佳电竞游戏

获奖者：英雄联盟

提名者：CSGO、DOTA2、堡垒之夜、守望先锋

最佳格斗游戏

获奖者：《任天堂明星大乱斗特别版》

提名者：《死或生6》、《Jump Force》、《真人快打11》和《Samurai Shadow》

最佳新秀独立游戏团队

获奖者：《极乐迪斯科》开发商ZA/UM

提名者：《GRIS》开发商Nomada Studio、《我的朋友佩德罗》开发商Deadtoast Entertainment、《天外世界》开发商Mobius Digital、《杀戮尖塔》开发商Mega Crit、《Untitled Goose Game》开发商House House

最佳影响力游戏

获奖者：《GRIS》

提名者：《Concrete Genie》、《Kind Words》、《奇异人生2》和《孤独之海》

年度独立游戏

获奖者：《极乐迪斯科》

提名者：《Baba is You》、《Katana Zero》、《Outer Worlds》和《Untitled Goose Game》

最佳多人游戏

获奖者：《Apex Legends》

提名者：《无主之地3》、《使命召唤：现代战争》、《俄罗斯方块99》和《全境封锁2》

最佳叙事游戏

获奖者：《极乐迪斯科》

提名者：《瘟疫传说：无罪》、《Control》、《死亡搁浅》和《天外世界》

最佳持续运营游戏

获奖者：《堡垒之夜》

提名者：《Apex Legends》、《命运2》、《最终幻想14》、《彩虹六号围攻》

最佳音乐奖

获奖者：《死亡搁浅》

提名者：《Cadence of Hyrule》、《鬼泣5》、《王国之心3》、《再见狂野之心》

最佳体育/竞速游戏

获奖者：《Crash Team Racing Nitro Fueled》

提名者：《Dirt Rally 2.0》、《实况足球2020》、《F1 2019》和《FIFA 20》

最佳家庭游戏

获奖者：《Luigi’s Mansion 3》

提名者：《健身环大冒险》、《超级马力欧Maker2》、《任天堂明星大乱斗特别版》、《Yoshi’s Crafted World》

最佳VR/AR游戏

获奖者：《Beat Saber》

提名者：《Asgard’s Wrath》、《Blood & Truth》、《无人深空》和《Trover Saves the Universe》