苹果开始为硅谷员工提供免费的基因检测服务

北京时间12月13日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司在硅谷的员工现可以获得免费的疾病基因检测服务，这还要归功于苹果与Color Genology公司的试点合作伙伴关系。

据多位知情人士称，数月以来，苹果一直在与Color Genology开展相关合作。去年，苹果就在总部附近为员工及其家属设立了名为“AC Wellness”的专门医疗诊所，旨在提供更好的医疗体验。

而这一次与Color Genology合作，是从被动的诊所服务转变为主动性服务，因为基因测试服务可以提供一扇了解未来健康风险的窗口。在某些情况下，患者可以采取预防措施来降低患病的可能性。

分析人士称，通过提供基因检测等尖端医疗服务，AC Wellness可以帮助苹果招募和挽留优秀人才。此外，尽管AC Wellness从技术上讲是一家独立于苹果的公司，但医学专家认为，它可以帮助苹果悄悄地测试新产品或新想法，而不会有泄露的风险。而这一次与Color Genology的合作表明，苹果对该领域可能有更广泛的兴趣。

事实上，苹果已公开承认其对健康市场的兴趣，并正在推进一系列努力，包括其健康和健身追踪产品Apple Watch智能手表、与学术医疗中心合作的临床研究应用，以及与健康保险公司安泰（Aetna）的合作伙伴关系。

但是到目前为止，苹果在遗传学领域只迈出了试探性的一步，即通过将基因数据引入其软件ResearchKit，后者可以使学术研究人员更容易使用iPhone进行医学研究。

苹果并不是唯一一家为员工设立健康诊所的科技公司。最近，亚马逊面向西雅图地区的员工推出了一家名为“Amazon Care”的虚拟医疗诊所，但并未透露是否提供基因测试服务。