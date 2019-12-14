卢伟冰自黑：Redmi K30设计风格是“投币机”

IT之家12月14日消息 Redmi K30手机已于本月早些时候正式发布，搭载高通骁龙730G处理器，内置4500mAh电池。此前外观曝光后，有网友表示Redmi K30手机后部设计很像“投币机”。

在今天上午小米集团副总裁，中国区总裁，红米Redmi品牌总经理卢伟冰在微博上也是自黑了一下，表示Redmi K30手机的设计风格是“投币机Style”。

卢伟冰表示当K30的外观照公布后，很多米粉把这个设计叫“投币机”，并且P了很多图。自己开始很惊讶，因为设计的时候的确没有考虑到“投币机”设计，但一想，米粉喜欢叫啥就叫啥，“投币机”设计挺高端呀。最后还表示欢迎大家来投币哈。

有网友表示：“投币机”设计不错，暗示财源滚滚；“投币机”出现，感觉回到了童年；求求出个“投币机”官方手机壳吧；投币？什么时候推出“B站”联名版本；简直是B站专供机；还有网友表示这不是投币机，明明是钥匙孔（狗头）。

网友的想象力是非常丰富的，比如此前老梗三星“盾”和苹果“剑”，还有最近的“火箭筒”、“麻将”系列摄像头等操作。

据了解，此前红米手机官方详细解释机身背面设计，官方称当Redmi K30系列找到了最核心的设计语言“中式圆”后，设计师们进行了一系列有关颜色、形状和材质的尝试。机身背部显现出一个独特的设计符号，我们甚至为它起了一个充满诗意的名字：“明眸”。