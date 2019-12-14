可立可“推倒”：微软确认Xbox Series X可以躺着放

IT之家12月14日消息 微软于昨天正式发布新款次世代主机Xbox Series X。这款主机的外观比较激进，整体看上去有点像PC机箱。不过微软Xbox主管在接受GameSpot采访时表示，Xbox Series X其实可以被“躺倒”摆放。

Xbox Series X配置速查：

处理器：AMD Ryzen Zen 2 CPU

GPU：基于AMD Navi的GPU（约12个TFLOP）

RAM：GDDR6 SDRAM（容量未确认）

存储：NVMe SSD（未确认容量）

最大输出分辨率：8K

最大刷新率：120Hz

微软Xbox部门老大Phil Spencer表示：“首先我想说的是，Xbox Series X在运行的时候是可以像Xbox One S和Xbox One X一样垂直或者水平摆放的，我们没有权利替玩家决定如何摆放主机。玩家可以自行决定。”

在采访中，记者问Spencer第一次看到这款主机时是什么反应，他表示，虽然Xbox Series X看起来很特别，但这款主机完全能够融入客厅的背景中且不会成为客厅的焦点。

Phil Spencer表示：“我们最初确定这一性能设计目标的时候我觉得设计团队几乎不可能把配置降下来，毕竟我们是要将家用游戏主机做到极致的，因此我对最终设计方案十分满意。”

“我家里就有一台，它能够很好地和环境融为一体。噪音很小，可被放在电视柜上，而且我是将它躺着放的，整体非常自然，和我想象的一样。”

Spencer还说，“我的女儿在过感恩节时看到这台主机了，她们知道我的工作，她们说新主机看上去‘太酷了’。同时我也很高兴我们可以挑战公众对主机外观的固有印象，同时主机性能也达到了我们起初立下的目标”。