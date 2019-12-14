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江苏省市市通动车，徐盐高铁、连镇高铁连淮段12月16日开通运营

2019/12/14 13:20:33来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月14日消息 中国铁路宣布，徐州至盐城高速铁路、连云港至镇江高速铁路连云港至淮安段将于12月16日开通运营，苏北、苏中地区接入全国高铁网，江苏省13个省辖市全部开行动车。

徐盐高铁、连镇高铁连淮段位于江苏省中北部。徐盐高铁西起京沪高铁徐州东站，向东经宿迁、淮安，终至盐城市，线路全长313公里，设计时速250公里，设徐州东、观音机场、睢宁、宿迁、泗阳、淮安东、阜宁南、建湖、盐城等9座客运车站，初期运营时速250公里。

连镇高铁自连云港站引出，经既有青岛至盐城铁路董集站，接入新建高速铁路线路，向南与徐盐高铁在淮安交汇，经高邮、扬州等地，跨长江后终至镇江市，设计时速250公里，此次开通的董集至淮安段新建线路105公里，设灌云、灌南、涟水、淮安东等4座客运车站，初期运营时速250公里。

徐盐高铁、连镇高铁连淮段开通运营初期，铁路部门将安排开行动车组列车日常线11对。2019年12月30日全国铁路运行图调整后，将安排开行动车组列车日常线22对、周末线3对、高峰线3对。从淮安到徐州、连云港、盐城分别只需63分钟、50分钟、32分钟。

铁路部门于12月14日12时开始发售徐盐高铁、连镇高铁连淮段动车组列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

开通运营初期 （12月16日至12月29日）安排开行动车组列车11对，列车时刻表如下

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关键词：高铁

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