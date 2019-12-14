【IT之家评测室】Redmi路由器AC2100体验评测：意料之外的收获

12月10日，在Redmi K30发布会上，Redmi路由器AC2100正式发布。

目前IT之家已经拿到了这款设备，并由编辑沧海第一时间上手体验。与小米其他产品一样，Redmi路由器AC2100的实际表现一如既往的稳，而且还给我带来意外之喜。话不多说，先来一手基本操作——外观欣赏吧。

一、外观及配置

Redmi路由器AC2100的包装依旧精简，四四方方的扁盒子，辅以产品图案及简单配置说明，盒子内部则是路由器本体、网线及电源线。整洁、简约，是这款路由器给沧海的第一印象。

就目前的路由器消费市场而言，Redmi路由器AC2100在外观方面并没有什么特殊之处，中规中矩的设计，机身正面、背面都采用散热孔设计，“Redmi”标识烫在路由器机身正中央，标识下方则是“internet”指示灯与“system”指示灯，当这两个指示灯均处于淡蓝色常亮状态时，则路由器运行一切正常。

虽然在外观设计方面，Redmi路由器AC2100并不出色，但内在的配置、性能方面，Redmi路由器AC2100可以说是诚意满满。

Redmi路由器AC2100外置6根5dBi高增益全向天线，搭配合理的构造与布局，覆盖范围更广，传输距离更远；此外，在端口设计上，Redmi路由器AC2100配备四个千兆级网口，包括一个千兆级WAN口和三个千兆级LAN口，可以充分发挥1000M及以下宽带的性能。

核心配置方面，Redmi路由器AC2100搭载880Mhz双核CPU，内置128MB大内存，理论上最大可支持128台终端设备。

频段方面，Redmi路由器AC2100支持2.4Ghz和5Ghz两个频段，其中2.4Ghz WiFi覆盖更远，而5Ghz WiFi干扰少速度快，双频并发无线连接速率最高可达2033Mbps。

除了支持双频段之外，Redmi路由器AC2100的2.4Ghz和5Ghz分别搭配2路高性能外置信号放大器（PA功率放大器+LNA底噪声放大器）和4路内置信号放大器，能有效增强信号发射功率、提供信号接受灵敏度，使其传输更远、穿墙更好、覆盖更大。

其他方面，Redmi路由器AC2100的5GHz频段支持Wave2 MU-MIMO技术，同一时间允许与多个终端通信，同时多路传传输数据，让每个终端的联网效率更高；另外，Mac等电脑已支持3收3发，部分旗舰网卡可支持4收4发，Redmi路由器AC2100采用4收4发架构，可充分发挥高端设备的Wi-FI性能；最后，Redmi路由器AC2100还支持Beamforming(波束成形)技术，可自动检测手机、电脑等终端在网络中的位置，增强终端所在位置的信号，使WiFi有效置覆盖围更广，信号质量更稳定。

说完了外观及配置，我们来体验一下Redmi路由器AC2100实际表现。

二、安装使用

现在市面上，几乎所有路由器安装方式都一样，要么连接好路由器之后输入宽带账号密码即可，要么从旧路由器将宽带账密一键导入。在这里沧海使用的是一键导入，具体操作也很简单，连接好Redmi路由器AC2100之后，先不要将旧路由器断电，将主网线（入户的那根网线）插在Redmi路由器AC2100的WAN口上（路由器背后靠近电源指示灯的那个网口），再将随机附带的网线分别插入旧路由器的WAN口及Redmi路由器AC2100的LAN口，接下来的事就跟Redmi路由器AC2100无关了，之后全程手机操作即可。

三、实际测试

安装好路由器之后，想必大多数人与沧海一样，都是先来测一手网速。按照以往的惯例，沧海都要在自家室内挨个地点都测一次（房间构造大致如下图，画的不太精确，约90平）。

由于Redmi路由器AC2100支持双频合一，将2.4GHz和5GHz频段合并为一个Wi-Fi名称，也就是说可以根据终端支持的类型自主选择更合适的频段，话都说到这份上了，不连5GHz WiFi都有点对不起这强悍的配置。

测试结果有点出乎意料。

在选择5GHz WiFi之后，本想着现在室内各地点挨个测试网速，但是第一轮的网速测试就令沧海有点懵，我使用的100M的联通宽带，第一次测试完之后数据显示，下载156Mbps。上传42.2Mbps。

沧海一度以为自己看错了。因为从科学的角度来讲，100M带宽，理论上，就算零损耗，最大下载速率也就100Mbps，能出现150Mbps这么大的测试结果，真相只有一个，那就是联通宽带偷偷的给沧海提速了，变成200M带宽了！

但是让沧海感到困惑是，我自己使用的路由器价格比Redmi路由器AC2100贵得多，为什么就没有提速？怎么一使用Redmi路由器AC2100就提速了？

带着这个疑问，沧海找来了当时联通公司寄给我的宽度协议，当我打开那份受理单时，真相大白，破案了！

联通的确给我提速了！如上图红圈中所示，“对线路和设备具备条件的用户自动免费提速为宽度下行200M，上行30M。宽带200M免费提速的条件：所属区域为FTTH光纤接入且用户端光猫（ONU）具备200M及以上端口、用户端无线路由器及计算机网卡等终端支持200M以及上速率”。

也就是说，对于那些存有潜在提速条件的用户而言，比如沧海自己，Redmi路由器AC2100给了他们一个意外的惊喜，不然我还不知道我这宽带还能免费上200M呢，这也从侧面佐证了官方所言“千兆级网口，适配千兆及以下宽带”不虚。换句话说，我之前的路由器岂不是…

从测试结果来看，在接入5G WiFi之后，上下行速率都很出色，也都接近理论值。尤其是在某些情况下，可能是当时网络波动小，下行速率一度可以达到181Mbps；但是在接入2.4 G WiFi之后，实际效果就不如人意。

可以看到，在实际的网速测试中，上行速率的波动并不大，但是下行速率可谓是一个在天上一个在地下，2.4G WiFi接入的情况下，下行速率整体呈现的是100M宽带的水平。

如果留心官方说法的话，其实我们可以发现这个结果也算是在情理之中。Redmi路由器AC2100在2.4GHz与5GHz的型号放大器配置上有所差异，前者是2路高性能外置信号放大器（PA功率放大器+LNA底噪声放大器），后者是4路内置信号放大器。虽然是2.4GHz WiFi从理论上来讲覆盖距离更远的，但是实际的测试环境并不能满足这个临界点，速率不及5G WiFi倒也合理，只是没想到这个差距这么大。

那么有没有可能是所选测速节点不同的原因呢？

如上图所示，系统优先推荐的是前四个节点。在5G WiFi测试环节，沧海将上述四个节点都连入测试了一遍，结果相差不大，下行均大于90Mbps，其中大多数速率都在120Mbps以上；换上2.4G WiFi，连入上述四个节点，测试结果并不明显，下行速率均保持在60Mbps左右。

基于此，我们可以得出一个结论，节点可以在小范围或者小程度上对网速的提升有所影响，但是不会改变现状。该是60就是60，节点的不同可以让60变为65乃至70，但是不会变成100。

通过节点网络接入测试结果来看的话，Redmi路由器AC2100的表现算得上优秀，在日常使用中，也有着不俗的表现。

使用Redmi路由器AC2100的5G WiFi下载华为应用商城的应用时，速率可达10.2MB/S；在玩《王者荣耀》这样的手游时，时延表现优秀，《英雄联盟》的实际表现也很不错，延迟保持在30ms以内。

不过需要说明的是，除了手游之外，如果是使用PC玩游戏的话，最好的方式就是直连，可以使用网线直接连接在路由器上。一款路由器的性能再好、抗干扰能力再强，网络的实时波动几乎不可避免，尤其是在晚高峰的时候，在这种情况下，直连的优势要强于WiFi连入。

其实对一款路由器而言，用户最关心的其实就是网速与时延，就这两点来说的话，Redmi路由器AC2100无疑是合格的，除此之外，小米还为Redmi路由器AC2100带来了诸多其他贴心的功能。

这些贴心功能实际上并不是什么新鲜功能了，几乎所有的路由器都会有这些功能，总体来说这些功能可以分为三类，第一类是安全防护，这也是作为路由器最重要的一项基本功之一；第二类是便捷访问功能，以访客模式及防蹭网为主；第三类是游戏加速功能，主要以游戏加速、智能分配网络资源优先供游戏使用为主。

这几类功能功能沧海在之前的《小米路由器AC2100体验评测：“器”不可貌相》有过详细说明，有兴趣的可以看一下。

四、总结：

沧海不知道你们对路由器的要求什么，就我自己而言，网速、时延是我对路由器的基本要求也是最重要的两项指标。至于家长模式、防蹭网、红包WiFi等等，实际上都可以照葫芦画瓢，当前市场上，哪一款路由器没有这样的功能呢。路由器的卖点就是网络性能及抗干扰性能，也就是能保证低时延，这一点，Redmi路由器AC2100做到了而且还做得很好。

性能良好，但是价格死贵的产品，是很难获得市场认可的，而价格，又恰恰是小米系产品的优势。售价169元的Redmi路由器AC2100，除了性能表现不俗之外，还意外激活了沧海的200M宽带，不说了，换路由器去了。