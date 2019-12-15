LOL战队RNG官宣：与Uzi、小虎和Ming成功续约

IT之家12月15日消息 据RNG电子竞技俱乐部消息，RNG官方刚刚宣布，经过与选手的友好沟通洽谈，我们很高兴地向大家宣布，Uzi（简自豪）、Ming（史森明）、Xiaohu（李元浩）已与RNG电子竞技俱乐部成功续约。

除了上述三位续约成功的之外，RNG战队打野选手Karsa于上个月正式离队，双方未能续约成功。对于Karsa的离队，RNG表示感谢Karsa选手两年以来陪伴队伍征战赛场的付出，也衷心祝愿他能够在未来职业道路上获得好的发展。