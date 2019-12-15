女子借套路贷1500元两个月还50万，央视调查背后利益链

IT之家12月15日消息 据央视财经消息，辽宁大连的方女士在刷抖音时，看到有贷款的广告，说是“无利息、无抵押、放款快”，就下载安装了App，在完成注册后，方女士发现，小贷平台宣传时说无利息，但实际借2000元，到手却只有1300元到1400元之间，其余的钱被平台以服务费、信息费的名义扣除，“砍头息”高达30%多。

起初，方女士还能7天到期还上，但由于钱来的太容易，越借越多，就还不上了，于是她只能找更多小贷App借款来还前面借的钱。方女士告诉记者，从最开始借1500元到欠各种小贷平台50多万，只有两个月时间。以方女士为代表的受害者早已屡见不鲜。同样深陷“套路贷”不能上岸的还有网红王女士，两个月时间，她借几千变成了几十万，最终，她于今年7月选择自尽。王女士在最后一条视频中告诫网友，“曾经的我是一个多心大、多阳光、多快乐的人呢，就因为这两个月的时间，我希望能用我的死，都来整治一下网贷吧。”

方女士介绍称，在无力还款之后，小贷公司在不停打电话催收的同时，还会用短信、微信形式向其推送其他App的贷款链接；短短两个月时间，方女士的贷款就滚到50多万了。而小贷公司的催收程度也进一步升级，从开始的辱骂威胁方女士到后来的短信电话轰炸方女士通讯录里的亲友、同学、同事，巨大的压力导致方女士一度无法出门、无法上班，甚至想自杀，最后还是父母卖了房子堵住漏洞才拯救了她。

黑龙江七台河警方进行了全方位侦查后发现，很多小贷App都来自一个名叫“阿尔法象”的系统开发商，它的运营主体是天科安华（北京）科技有限公司。“阿尔法象”系统平台专门为网络“套路贷”研发，最高时该平台同时有855个小贷App上线运营。最可怕的是，这855个小贷App之间甚至可以相互借贷。

小贷公司只要每年租他们的系统，就可以量身定制“套路贷”App。同时，天科安华公司还为小贷公司介绍推广方、催收方；还负责对接多家数据公司，非法获取公民个人信息，为小贷公司提供贷前审核、贷后催收等支持；还联系第三方支付公司，为小贷公司提供支付、结算通道，各个环节彼此咬合。在充分掌握了涉案“套路贷”各方犯罪证据后，七台河警方在公安部督办下，今年8月，共打掉“套路贷”犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人82人，破获刑事案件1058起，查封、冻结涉案资产7亿多元。