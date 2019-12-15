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董明珠谈和雷军10亿赌约：我没要他的钱，赌约实际是观念的争执

2019/12/15 21:27:37来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月15日消息 据央视财经消息，今日，2019中国品牌强国盛典隆重举行，珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠在接受采访时，再次提到了和雷军的10亿赌约。

董明珠表示，高质量发展靠互联网不行，必须发展实体经济，实体经济里面最重要的是制造业，我们是一路做出来的。比如，跟雷军赌，当时他们都认为他们能赢，甚至很长一段时间来想十亿拿来怎么分。这个结果证明我们是对的，但实际我没要他的钱，我觉得这个十亿在这个过程中是一个观念的争执，真正不是为了赌这十个亿，我觉得价值所在，在于我们怎么认知传统产业和现代产业。

董明珠强调，没有传统产业，没有今天的发展，这是一个社会演变进步的过程。她认为，现在人们印象中空调、冰箱可以讲一大堆，真正的变化是在于装备。我们现在已经自主研发创造了一百几十款各种不同的机床，用最高端的机床来保证消费品的质量，这才是最有价值的。我们过去格力全部靠引进，就是买，购买国际上的这种高端数控机床等等。因为中国做不了，那我认为这就是我们国家的需要。我们既然是企业，企业的使命是什么？就是要和国家共命运，我们当时在2013年进军智能装备，我们用了七年时间，现在这么多装备出来，已经得到了根本的改变，而且同时我们现在装备也开始出口，我觉得这就是它的价值。 

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关键词：董明珠雷军10亿

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