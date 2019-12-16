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霉霉点名批评索罗斯和凯雷：把音乐当成房地产买卖

2019/12/16 9:08:56来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间16日消息，被中国歌迷称为“霉霉”的美国著名歌手泰勒·斯威夫特在上周一次活动上再次批评私募股权已成为音乐界的“潜在有害力量”，并点名凯雷集团（Carlyle Group）和索罗斯家族，指责他们帮助她的宿敌斯库特·布劳恩购买她的旧音乐版权。

在当地时间上周四晚的《公告牌》2019年女性音乐活动上，斯威夫特表示，私人股权在音乐行业的日益增多是一股“潜在的有害力量”，她谴责这些公司不受监管，并且“购买我们的音乐，就像购买房地产一样”。

斯威夫特将矛头直指索罗斯和凯雷，以及专注于体育和媒体的投资公司23 Capital，指责他们帮助知名音乐经理人斯库特·布劳恩购买自己的老歌版权。

她声称，在这些版权被出售前，没有人与她或她的团队联系，进行“尽职调查”。从那以后也没有人联系过她。

斯威夫特说：“事实上，根据他（布劳恩）自己的社交媒体帖子，是私募股权让这个人认为，他可以‘买下我’。但我显然不愿意。”

上个月，斯威夫特曾向凯雷集团公开呼吁，请求他们帮助她说服布劳恩，让她在全美音乐奖上演唱自己的老热门歌曲。上周四的这次讲话标志着这一纠纷的升级，因为除了凯雷之外，斯威夫特还点名了索罗斯和23 Capital。

凯雷联席首席执行官Kewchoe Lee上周接受媒体采访时称，他相信斯威夫特的交易将是一项“成功的投资”。但他并没有正面回应争议。

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关键词：音乐版权

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