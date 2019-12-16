非洲供应商“残酷”雇佣童工，苹果、谷歌、微软等公司遭集体诉讼

IT之家12月16日消息 据appleinsider报道，苹果、谷歌、特斯拉和其他公司已经收到代表多名来自刚果民主共和国的原告的集体诉讼，称这些科技公司在当地故意剥削童工开采钴，用于锂离子电池。

苹果公司，谷歌公司，戴尔公司，微软公司和特斯拉公司在这项诉讼中被指名，指控他们在刚果民主共和国（DRC）剥削未成年人劳动力，这些公司都知道他们购买的用于电池技术的钴是由童工开采的。

诉讼称：“开采钴的幼儿不仅被迫从事全职、极其危险的采矿工作，而牺牲了他们的学历和未来，他们经常因隧道倒塌而致残并死亡，还包括刚果民主共和国钴矿开采常见的其他已知危害。”

原告称：“钴是被告人以及世界上所有其他科技和电动汽车公司使用的所有可充电锂离子电池的关键成分，由此引发了最新一波的残酷剥削浪潮，对一群无能为力，饥饿的刚果人民的贪婪，腐败和冷漠。”

该诉讼是国际权利倡导者组织的特伦斯·科林斯沃思（Terrence Collingsworth）代表多个特定原告和其他受到类似影响的原告在美国哥伦比亚特区提起的。

诉讼称原告希望在进一步研究后将其他公司加入该案，诉讼称这些公司都使用委婉语来促进未成年人的工作。“‘工人’被正式称为‘手工’矿工，以掩盖这一事实，这意味着他们正在庞大的非正式部门中工作，包括年幼的儿童，这些人到发现钴的地区，在没有任何安全设备下和没有为隧道提供任何结构支撑的情况下使用原始工具进行钴的挖掘。”

起诉文件详细介绍了工作中常见的多起伤亡事故。“当隧道倒塌时，矿工经常受到伤害或死亡，而被困在瓦砾黑暗中的人的尸体经常永远无法被找回。”该诉讼要求陪审团审判，并最终赔偿损害矿工的利益和费用，被告还希望这些公司为原告提供“适当的医疗服务”，以“清理环境影响”。

苹果尚未对今天提起的诉讼公开发表评论，但此前曾被指控从事类似活动。大赦国际在2016年声称，包括苹果，三星，索尼和微软在内的多家公司正在从生产商那里购买钴，这些生产商是雇佣未成年人开采钴的。当时，苹果公司回应称无法确定其使用的钴的来源。