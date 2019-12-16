动荡的2019印度电信业：错过5G、集体涨价、合并与复兴

2019年是印度电信业特别动荡的一年。一些问题，包括不断增长的债务、低利润率和国有服务提供商的疲弱表现，都到了紧要关头。

错过5G

印度政府曾承诺在2019年举行5G拍卖，但未能如愿。有关部门曾希望与更发达国家同时推出5G服务，但现在看来不太可能。

这是因为服务提供商积极游说，要求推迟频谱拍卖，最终如愿以偿。他们的抵制可以用该行业的巨额债务来解释。服务提供商也要求降低频谱基准价格，但政府尚未决定。目前还不清楚5G频谱拍卖将于何时举行。

此次拍卖的推迟意味着印度推出5G服务的时间要比其他国家晚得多。最近，印度移动运营商协会(COAI)表示，由于高基础价格和频谱不足，印度服务提供商可能会将5G网络部署至少推迟5年。电信供应商爱立信还修改了对印度将在2020年至2022年开始推出5G服务的判断。

政府还在准备进行5G试验，并邀请了包括诺基亚(Nokia)、爱立信(Ericsson)、三星(Samsung)、NEC、高通(Qualcomm)和思科(Cisco)在内的供应商参与这些试验。出于安全方面的考虑，华为和中兴没有上榜。华为一直试图获得政府的5G试验邀请。澳大利亚和美国等国已禁止华为参加5G试验。当局尚未明确表态，这给印度运营商带来了进一步的不确定性。

AGR的纠葛

印度服务提供商一直在抱怨他们必须向当局支付的罚款，应收账款和费用无休止的清单。他们遇到的最新问题是有关所谓的调整后总收入（AGR）的15年争议。

印度最高法院今年命令服务提供商支付9200亿卢比(约合139亿美元)的许可费、罚款和利息。问题的关键是，在电信许可条件下，来自非电信相关活动的收入是否应该包括在AGR的定义中。政府表示完全应该包括在内，而电信公司毫不奇怪地持相反的观点。印度的法律当局站在了政府的一边。

根据这一判决，Bharti Airtel需要支付30亿美元，而Vodafone Idea将需要支付40亿美元，这将清除其全部29亿美元的现金余额。Reliance Jio的账单于2016年开始运营，约为18亿美元。印度的电信部门已经负债累累，而AGR的决定进一步增加了财务压力。

虽然法院命令规定电信公司必须在3个月内付清所有费用，但当局随后提出了一些缓解措施，将频谱费的支付推迟了至多两年。他们还将分期付款的数目从16次增加到18次。

有一段时间，外界猜测沃达丰将被迫退出该国，该公司否认了这些传言。然而，股东阿迪亚·贝拉集团（Aditya Birla Group）董事长库玛·曼加拉姆·贝拉（Kumar Mangalam Birla）最近表示，除非政府提供一些缓解措施，否则沃达丰（Vodafone）Idea将被迫关闭商店。毫无疑问，由于AGR的裁决，该公司的财务状况会很紧张，而且恢复需要很长时间。

尽管有关部门尚未证实，但他们可能会提供某种形式的缓解，而不仅仅是推迟付款。如果像沃达丰这样的知名公司被迫退出印度市场，将会给印度政府带来极其糟糕的影响。

涨价

今年最大的事件之一是在最近的AGR决定之后，包括RJio在内的所有电信公司都宣布了价格上涨。

暂时，电信公司仅针对预付费用户提高了价格，但它们也可能提高后付费资费。这一增长可能是该行业降低债务的第一个关键步骤。重要的是，RJio也提高了价格，这可能是超级竞争力时代即将结束的一个迹象，尽管RJio的费率仍远低于竞争对手。

合并和复兴方案

印度国有服务提供商Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)和Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL)面临着动荡，员工工资的支付被推迟了几个月。

政府最终批准了两家公司的合并，并宣布了一项复兴计划，其中包括向该业务注入1500亿印尼盾(21亿美元)，并启动了一项自愿退休计划。当局还将4G频谱以2016年的价格授予该公司，并批准了“资产货币化”计划。

这两家运营商在RJio时代很难生存，主要是因为他们缺乏提供有竞争力的数据服务所需的4G频谱。