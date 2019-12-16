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《和平精英》极寒模式将回归：吃烤鸡取暖，无人机上线

2019/12/16 11:19:34来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月16日消息 根据《和平精英》官方的消息，极寒模式即将回归，在这个模式里玩家不仅要跑圈、在极寒天气来临时要做好保暖措施。

在极寒模式里，玩家可以用鸡肉、鹿肉、煤油炉等道具，在火堆烤肉吃可以恢复体温和少量健康值。应急取暖包会在地图随机刷新，使用后会持续恢复体温，效果时间为30秒。

全新道具无人机也将上线，可以在各个资源点获取，血量为1000，电量为300，拾取后可在背包里进行遥控。全新道具滑雪板也会上线，下坡时速度较快，还可以进行旋转跳跃等操作。

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关键词：和平精英

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