首发价499元，小爱触屏音箱Pro 8正式发布：8英寸屏幕，可连接门铃与摄像头

IT之家12月16日消息 今日，小米官方宣布，小爱触屏音箱Pro 8正式发布，采用8英寸屏幕，配备50.8mm钕铁硼内磁扬声器，正式售价599元，首发价499元。

小爱触屏音箱Pro 8采用8英寸屏幕，拥有178度可视角度，采用全贴合工艺，配备50.8mm钕铁硼内磁扬声器，3重低音增强单元，提升了低音质感，并由音效公司DTS专业调音。

小爱触屏音箱Pro 8支持一句话点播爱奇艺、优酷、B站、抖音等内容，官方表示，还有更多视频平台持续接入中。小爱触屏音箱Pro 8还可作为相框，随时播放家庭照片，还支持自定义音乐闹钟与视频闹钟。

此外，小爱触屏音箱Pro 8智能设备控制界面也迎来了全新升级，为语音触屏操作定制，可控制小米IoT平台设备，也可以控制54家其他IoT平台设备。

小爱触屏音箱Pro 8还能与智能门铃联动，有客人来访按门铃，音箱屏幕实时显示门外画面，也可选择变声对讲模式，支持智能摄像头，一句话查看摄像头监控画面。

除与小爱音箱App视频通话外，小爱触屏音箱Pro 8还支持与小米电视、米兔儿童电话手表视频通话。内容方面，小爱触屏音箱Pro 8支持内容过滤、看视频防沉迷、距离保护等多项儿童保护措施。

小爱触屏音箱Pro 8将于2020年2月28日前上线就近唤醒功能。当家中同时拥有多台小爱音箱时，小爱同学能自动选择最合适的小爱音箱来进行应答。