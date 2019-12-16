百度沸点重现2019年度记忆：996、流浪地球、任正非等在内

一年一度的百度沸点年度榜单于12月16日正式发布。今年，百度开设了包括年度关键词榜、年度国民骄傲榜、年度事件榜、年度泪点榜、年度流行语榜、年度热议榜、年度科技榜、年度沸点人物榜、年度电影榜、年度电视剧榜、年度综艺榜、年度小说榜及年度沸点明星在内的13个榜单，呈现了网民2019年在各个领域中最关注的焦点议题。

纵观2019年沸点榜单，“新中国成立70周年”占据了多个榜单的C位，那些值得铭记的国家大事和在各自领域实现了重大突破的人物也成为了网民关注的重点；同时，以AI、5G为首的科技热词搜索热度依旧不减，而文化产业特别是国产电影、电视剧的集中崛起更是推动百度沸点在今年设立了与之相关的单独榜单。

作为国民获取知识和信息的最大平台，百度目前全平台累计用户数超过10亿，百度搜索占据市场份额超过72%，百度信息流日分发量更是超过150亿，居全国首位。正是得益于这样庞大的搜索和信息流数据，百度沸点榜单才能真实、客观地记录并还原2019年的中国社会的真实面貌。

“新中国成立70周年”霸榜

2019年正值新中国成立70周年，人们对于祖国的关注和热爱也客观地呈现在了百度沸点榜单中。关键词“新中国成立70周年”成功霸榜，成功跃居“年度关键词”、“年度国民骄傲”、“年度事件”、“年度热议”四大榜单榜首。

祖国的繁荣发展，社会的日新月异，不断催生着人们心中的骄傲与自豪感，特别是在新中国70岁华诞这一年，人们更加关心祖国的历史、变化和进步。全年海量的关注，最终使得“新中国成立70周年”成为了百度沸点多个榜单的绝对C位。

大事件、大人物共谱国民骄傲

站在年终回望2019，它称得上是让我们足够骄傲的一年。嫦娥四号在年初成功着陆月球背面，是首次有人类制造的探测器在月球背面实现软着陆；年中，长征十一号运载火箭在黄海海域成功实现首次海上发射；9月底，被誉为“新世界七大奇迹”的大兴机场正式投入运营，是全球最大的空港之一……一件又一件国家大事，成为了“年度国民骄傲”。

与此同时，各行各业的杰出人物也在这一年频频突破创新，甚至实现了造福于世界的价值。世界杂交水稻之父袁隆平荣登“年度沸点人物榜”榜首，同样入选榜单的还有在青蒿素领域不断钻研并取得突破的屠呦呦。

中国体育同样在这一年取得了令世界瞩目的成绩。郎平与中国女排一起再登世界之巅；孙杨达成了世界游泳锦标赛400米自由泳史无前例的四连冠；苏炳添6秒47夺冠，围棋国手柯洁一年揽得多个国内外冠军……“年度沸点人物”、“年度国民骄傲”等榜单纷纷记录下了他们这一年的荣光时刻。

科技热度不减赋能产业生活

科技给社会带来的变化同样被百度沸点年度榜单一一捕捉。人工智能技术持续落地、5G商用化开启、智能家居走进千家万户......国民生活、各行各业正因科技的力量发生着巨大变化。

如今，人工智能技术在制造、医疗等行业中已经可以扮演相对重要的角色；5G更是这一年的科技热词，其速度快、低时延、稳定性强的特点不仅能进一步提升用户的网络体验，甚至还能满足未来万物互联的应用需求。AI寻人的上榜让我们看到了科技背后的温暖力量，智能家居、刷脸支付和VR、AR等更是让我们对于未来的科技生活充满了憧憬和遐想。

这份“年度科技”榜单，基本可被视为是2019年中国科技发展的缩影。

国产文化集体走向繁荣

2019也是国内文化产业全面爆发并走向繁荣的一年，尤其在电影行业，优秀的国产作品不断涌现。在百度沸点发布的“年度电影”榜单上，国产电影占据了八席，既有主题昂扬、气势恢宏的《我和我的祖国》，也有《流浪地球》这样的国产科幻巨作，《哪吒之魔童降世》、《少年的你》等电影同样取得了口碑与票房的双丰收。

在大荧幕之外，还出现了如《亲爱的热爱的》、《陈情令》、《都挺好》等以质取胜的好剧；《乐队的夏天》则把人们对于综艺的审美重新拉回高基准，实现了多方共赢。

作为文化的一种变式，每年都在推陈出新的网络流行语也是观察社会和大众的另一个角度。今年的“年度流行语”榜单既收录了“996”、“我太难了”、“社畜”等代表着“丧文化”的词汇，也有“不忘初心”、“断舍离”、“好嗨哟”等词语为积极的生活态度代言。