比克电池：正与容百科技等供应商协商新的还款计划

据财联社消息，此前，因众泰汽车拖欠应付款项数亿元，动力电池供应商比克电池向法院提出了财产保全申请，请求法院冻结查封众泰汽车及其关联公司财产4183.78万元。

基于众泰汽车方面款项的拖欠，比克电池未能按期、足额支付容百科技应收账款。针对此事，比克电池回应称，正在与容百科技等主要供应商正在协商新的还款计划，将主要根据众泰等客户的回款情况对供应商进行支付，容百科技等主要供应商都表示对比克现状的理解，愿意继续供货支持比克开展生产。